Viajar a España con ciudadanía europea no significa que se pueda ingresar sin presentar documentación válida.

Los argentinos que también tienen nacionalidad española deben prestar especial atención a la vigencia de sus documentos, especialmente si postergaron la renovación del pasaporte.

Tener la ciudadanía española permite acceder a los derechos que corresponden a los ciudadanos de la Unión Europea, pero para viajar es necesario acreditar esa condición mediante documentación válida.

Por eso, quienes tengan previsto viajar deben revisar sus papeles antes de llegar al aeropuerto.

Argentinos con ciudadanía española: qué documento necesitan para viajar a España

Los argentinos con ciudadanía española tienen un régimen diferente que el de quienes viajan como turistas. Sin embargo, esto no significa que puedan embarcar o ingresar al país con cualquier documento.

Antes de viajar, es fundamental comprobar que el pasaporte español o DNI español se encuentre vigente y en condiciones de ser presentado ante las autoridades.

El problema puede aparecer especialmente cuando una persona dejó pasar el plazo de renovación de su documentación . En ese caso, debe verificar con anticipación qué documento válido tiene disponible para acreditar su nacionalidad española.

Además, las compañías aéreas realizan controles documentales antes del embarque, por lo que un inconveniente con la documentación puede surgir antes de llegar a España.

Pasaporte vencido: por qué puede impedir el ingreso a España

Uno de los principales errores antes de viajar es asumir que tener ciudadanía española alcanza para solucionar cualquier inconveniente relacionado con la documentación.

La ciudadanía europea debe poder acreditarse mediante un documento reconocido y vigente. Si el pasajero pretende utilizar un pasaporte vencido o una documentación que no permita comprobar correctamente su identidad y nacionalidad, puede tener dificultades durante el viaje.

Por eso, quienes hayan postergado la renovación del pasaporte o de otro documento español deberían resolver su situación antes de presentarse en el aeropuerto.

También es recomendable revisar los requisitos correspondientes al trayecto y consultar a la aerolínea sobre la documentación que deberá presentar el pasajero al momento del embarque.

Viajar a España con ciudadanía española: qué documentos necesitan los argentinos, qué pasa con el pasaporte vencido y cómo acreditar la nacionalidad europea antes de embarcar. Shutterstock

Qué deben hacer los argentinos con ciudadanía europea antes de viajar

Para evitar problemas al viajar a España, los argentinos que tienen ciudadanía española o de otro país de la Unión Europea deberían revisar su documentación con suficiente anticipación.

En particular, es importante:

Comprobar la fecha de vencimiento del pasaporte.

Verificar si el DNI español está vigente, cuando corresponda.

Confirmar cuál es el documento que permite acreditar la ciudadanía europea.

Revisar los requisitos de documentación para el viaje.

Consultar las condiciones exigidas por la compañía aérea antes del embarque.

Si algún documento está vencido, averiguar con anticipación las alternativas disponibles para renovarlo .

De esta manera, se pueden evitar inconvenientes tanto en el aeropuerto de salida como durante los controles migratorios.