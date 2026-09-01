Oficial | Declaran feriado el viernes 4 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo para estos trabajadores.

Dos localidades de la provincia de Buenos Aires conmemorarán sus aniversarios fundacionales el fin de semana. Se trata Juan Antonio Pradere del partido de Patagones y Colonia Seré del partido de Carlos Tejedor, por lo que el viernes 4 será feriado.

La festividad brindará un cese de tareas que formará un fin de semana largo de tres días de descanso.

Por qué es feriado el viernes de septiembre

El sábado 5 de septiembre se conmemorará el aniversario fundacional de las localidades de Juan Antonio Pradere, del partido de Patagones y de Colonia Seré, del partido de Carlos Tejedor.

Si bien la celebración cae sábado, las autoridades la adelantarán al viernes 4 para armar un finde largo.

En la misma línea, se organizarán diversas actividades para disfrutar en familia y las autoridades realizarán los actos oficiales correspondientes.

Oficial | Declaran feriado el viernes 4 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo para estos trabajadores. IA Gemini

Quiénes podrán aprovechar el asueto del viernes 4 de septiembre

De esta manera, el viernes será feriado para los trabajadores de la administración pública de las localidades mencionadas para armar un fin de semana largo.

El asueto administrativo también se extenderá a los empleados del Banco Provincia, mientras que en el sector privado se deberá consultar cada caso.

Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario señala que quedan las siguientes fechas festivas: