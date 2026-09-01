Oficial | Declaran feriado el viernes 4 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo para estos trabajadores.

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Dos localidades de la provincia de Buenos Aires conmemorarán sus aniversarios fundacionales el fin de semana. Se trata Juan Antonio Pradere del partido de Patagones y Colonia Seré del partido de Carlos Tejedor, por lo que el viernes 4 será feriado.
La festividad brindará un cese de tareas que formará un fin de semana largo de tres días de descanso.
Por qué es feriado el viernes de septiembre
El sábado 5 de septiembre se conmemorará el aniversario fundacional de las localidades de Juan Antonio Pradere, del partido de Patagones y de Colonia Seré, del partido de Carlos Tejedor.
Si bien la celebración cae sábado, las autoridades la adelantarán al viernes 4 para armar un finde largo.
En la misma línea, se organizarán diversas actividades para disfrutar en familia y las autoridades realizarán los actos oficiales correspondientes.
Quiénes podrán aprovechar el asueto del viernes 4 de septiembre
De esta manera, el viernes será feriado para los trabajadores de la administración pública de las localidades mencionadas para armar un fin de semana largo.
El asueto administrativo también se extenderá a los empleados del Banco Provincia, mientras que en el sector privado se deberá consultar cada caso.
Qué feriados quedan en 2026
De cara a lo que resta del año, el calendario señala que quedan las siguientes fechas festivas:
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.