Los jubilados y pensionados beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo incremento en septiembre.

La suba será de 2,1% en línea con la inflación de julio publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Decreto 275/24 establece la fórmula de movilidad que se usa para calcular los aumentos del haber mínimo jubilatorio.

El mismo pasará de $ 419.775,93 a $ 428.591,22 sin contar el eventual bono de $ 70.000. Este nuevo monto comenzará a regir sobre las prestaciones correspondientes al mes de septiembre.

Los haberes serán liquidados según el calendario de pagos de ANSES, el cual organiza las fechas de cobro según las terminaciones de los DNI y diferencia quienes cobran el haber mínimo y quienes cobran por encima de ese monto.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en septiembre 2026?

El Decreto 274/24 estableció la actualización mensual por inflación para las jubilaciones y reemplazó el antiguo sistema de aumentos trimestrales.

De esta manera, la suba de septiembre será de 2,1%, tal como lo informado oficialmente por el INDEC.

Confirmado por el Decreto 274/24: el Gobierno cambia las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre y para todos los beneficiarios.

El mecanismo detalla que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo con la variación del IPC nacional. Así, el haber jubilatorio mínimo quedará en $ 428.591,22. Junto con el bono extraordinario, alcanzará los $ 498.591,22.

En caso de quienes cobren un haber superior a la mínima, el incremento porcentual será el mismo, pero el monto final dependerá del monto que perciba cada titular.

Confirmado por el Decreto 274/24: el Gobierno cambia las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre y para todos los beneficiarios.

Cuándo cobrarían los jubilados en septiembre, según la terminación del DNI

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI y el monto de la prestación. Para septiembre, el cronograma previsto comienza el martes 8 de septiembre para quienes cobran el haber mínimo.

Las fechas avanzan hasta completar la temrinaciones del 0 al 9.

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones que superan el haber mínimo