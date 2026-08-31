En septiembre, estos movimientos bancarios pueden provocar revisiones y poner en riesgo tus cuentas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene la fiscalización sobre las operaciones financieras de los contribuyentes y puede cruzar información bancaria con los datos declarados ante la autoridad. Por eso, ciertos movimientos que no puedan justificarse fiscalmente pueden derivar en revisiones.

Durante septiembre, los contribuyentes deberán prestar especial atención a sus depósitos, transferencias y demás operaciones bancarias. Una discrepancia entre los ingresos reportados y los movimientos registrados puede generar cuestionamientos por parte de la autoridad fiscal.

En septiembre, estos movimientos bancarios pueden provocar revisiones y poner en riesgo tus cuentas.

Qué movimientos bancarios pueden generar revisiones del SAT

El SAT puede revisar que los movimientos financieros de los contribuyentes sean congruentes con la información presentada en sus declaraciones. La discrepancia entre depósitos, gastos o transferencias y los ingresos declarados puede convertirse en un factor de revisión.

Esto no significa que cualquier transferencia bancaria vaya a provocar automáticamente una investigación. El punto central es que las operaciones puedan ser identificadas y, cuando corresponda, respaldadas con documentación que permita acreditar su origen.

El SAT contempla mecanismos para obtener información financiera con fines fiscales y las instituciones financieras tienen obligaciones de reporte en determinados supuestos. De esta manera, la autoridad puede utilizar esos datos para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Cuándo puede bloquear una cuenta bancaria

Uno de los escenarios que sí puede derivar en la inmovilización de depósitos bancarios es la existencia de adeudos fiscales pendientes. El SAT señala que puede solicitar a las instituciones bancarias la inmovilización de recursos cuando existe una deuda fiscal que no fue pagada y la resolución correspondiente quedó firme.

La medida también puede aplicarse cuando el contribuyente interpuso un medio de defensa, pero tenía la obligación de garantizar el adeudo y no presentó una garantía suficiente. En esos casos, la inmovilización puede alcanzar el monto necesario para cubrir la deuda actualizada y sus accesorios.

La autoridad fiscal aclara que la inmovilización no implica que cualquier contribuyente con movimientos bancarios elevados pierda automáticamente el acceso a su dinero. Se trata de un procedimiento relacionado con determinadas obligaciones fiscales y adeudos, por lo que es importante diferenciar una revisión de una orden formal de inmovilización.

Cómo evitar problemas con el SAT

Para evitar inconvenientes, los contribuyentes deben mantener actualizadas sus declaraciones y conservar documentación que permita comprobar el origen de sus ingresos y movimientos bancarios.

También es recomendable revisar cualquier adeudo fiscal pendiente y atender las notificaciones del SAT. Mantener una correcta correspondencia entre las operaciones bancarias y la información fiscal ayuda a reducir el riesgo de observaciones.