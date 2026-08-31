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La licencia de conducir puede ser suspendida cuando los conductores cometen determinadas infracciones consideradas graves o muy graves.

La Ley 8560 establece cuáles son las conductas que pueden derivar en esta sanción y bajo qué circunstancias las autoridades pueden inhabilitar temporalmente a una persona para manejar.

Las consecuencias no se limitan a una multa económica: en los casos previstos por la normativa, determinadas faltas pueden poner en riesgo uno de los documentos fundamentales para circular y dejar al conductor sin la posibilidad de manejar durante un período determinado.

Ley 8560: las infracciones que pueden provocar la suspensión de la licencia

La Ley 8560 establece que la suspensión de la licencia puede aplicarse, además de la multa correspondiente, cuando se cometen determinadas infracciones.

Entre las situaciones contempladas se encuentran las faltas graves o muy graves que hayan puesto en peligro inminente la salud de las personas o hayan provocado daños personales o materiales.

También pueden aplicarse sanciones por determinadas infracciones vinculadas con vehículos destinados al transporte de personas o cargas cuando las irregularidades impliquen un peligro grave y directo para la seguridad.

Conducir después de consumir alcohol puede derivar en la suspensión

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Una de las situaciones contempladas por la Ley 8560 está relacionada con la conducción luego de ingerir alcohol o sustancias que disminuyan las facultades psicofísicas.

La normativa prevé distintos períodos máximos de retención e inhabilitación según las condiciones verificadas durante el control.

A su vez, la conducción bajo los efectos de sustancias que alteren las capacidades del conductor puede ser considerada una infracción grave o muy grave cuando las circunstancias impliquen un riesgo adicional para la seguridad vial.

Violar la prioridad de paso también puede tener consecuencias

La suspensión de la licencia también puede aplicarse en casos vinculados con la violación de la prioridad de paso.

La normativa contempla sanciones cuando esta conducta deriva en daños personales o materiales.

Además, la violación de la prioridad de paso de los peatones se encuentra entre las situaciones que pueden dar lugar a una suspensión temporal de la licencia.

Estas disposiciones buscan reforzar la protección de los usuarios más vulnerables de la vía pública y reducir las conductas que pueden provocar accidentes.

Las infracciones graves que pueden poner en riesgo el carnet

La legislación cordobesa considera graves diversas conductas vinculadas con la seguridad vial.

Entre ellas se encuentran:

La conducción negligente o temeraria.

La omisión de socorro en situaciones de necesidad o accidente.

Conducir después de ingerir sustancias que alteren las facultades psicofísicas.

Incumplir determinadas limitaciones de velocidad.

No respetar la prioridad de paso.

Realizar adelantamientos prohibidos o peligrosos.

Circular en sentido contrario al establecido.

Estacionar o detenerse en lugares peligrosos.

Circular sin las luces requeridas en situaciones de baja visibilidad.

Circular sin la autorización correspondiente o con documentación no válida.

Participar en competencias o carreras entre vehículos.

Cuando estas conductas se producen en circunstancias que incrementan de manera concreta el peligro, pueden ser consideradas infracciones muy graves.

Hasta cuánto tiempo pueden suspender la licencia de conducir

La Ley 8560 establece diferentes períodos de suspensión según la infracción cometida y las circunstancias del caso.

Para determinadas infracciones graves o muy graves, la autoridad competente puede aplicar la retención y/o inhabilitación temporal de la licencia por hasta tres meses, además de la multa correspondiente.

La norma también contempla períodos superiores en determinados casos vinculados con la conducción luego de consumir alcohol, con sanciones que pueden extenderse hasta seis meses o incluso un año, según la situación prevista por la legislación.