Aumentan los salarios y el mínimo de todos estos empleados subirá a $ 2.300.000: está es la razón por la que tienen tan buenos sueldos Fuente: Shutterstock

Los trabajadores bancarios volverán a recibir un incremento salarial tras el nuevo acuerdo paritario anunciado por la Asociación Bancaria junto a las cámaras empresariales del sector.

Cuánto cobrarán los empleados bancarios tras el nuevo aumento salarial

Con la actualización correspondiente a abril de 2026, el salario inicial pasará a ser de $ 2.319.195,20, consolidando una nueva suba para uno de los gremios con mejores ingresos del país.

El aumento acordado fue del 2,6% para abril y eleva el incremento acumulado en lo que va del año al 12,3%, tomando como base los salarios de diciembre de 2025.

Aumentan los salarios y el mínimo de todos estos empleados subirá a $ 2.300.000: está es la razón por la que tienen tan buenos sueldos Fuente: Shutterstock

Desde el sindicato remarcaron que las actualizaciones buscan “sostener el poder adquisitivo” frente a la inflación.

Así quedaron los salarios para los empleados bancarios

Según el comunicado oficial difundido por el gremio, el nuevo piso salarial para trabajadores bancarios quedó establecido en:

Salario inicial : $ 2.319.195,20.

Bono mínimo por el Día del Bancario/a: $ 2.067.482,29.

Además, el acuerdo salarial impactará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, incluyendo:

Conceptos remunerativos y no remunerativos.

Adicionales convencionales.

Bonificaciones no convencionales.

Extras por función y desempeño.

Aumentan los salarios y el mínimo de todos estos empleados subirá a $ 2.300.000: está es la razón por la que tienen tan buenos sueldos Fuente: Shutterstock

Desde la Asociación Bancaria también confirmaron que el esquema de actualización continuará durante mayo bajo el mismo mecanismo acordado.

Los adicionales que hacen que el sueldo bancario supere ampliamente el salario básico

Más allá del salario inicial, muchos trabajadores del sector financiero perciben ingresos superiores gracias a distintos adicionales incluidos dentro de los convenios laborales bancarios.

Entre los principales extras aparecen:

Presentismo.

Antigüedad.

Formación académica.

Arqueo de caja.

Bonificaciones específicas según la entidad bancaria.

De cuánto es el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) correspondiente a mayo quedó fijado en $ 363.000 mensuales para trabajadores mensualizados, mientras que el valor por hora para empleados jornalizados pasó a ser de $1.815.

La actualización representa una suba del 1,5% respecto a abril, mes en el que el salario mínimo se ubicaba en $ 357.800. De esta manera, el incremento fue de $5.200, aunque continúa por debajo de los niveles de inflación registrados en los últimos meses.

Además, ya se confirmó un nuevo aumento del SMVM para junio, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 9/2025. A diferencia de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales que se ajustan automáticamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el salario mínimo no cuenta con un mecanismo automático de actualización por inflación.

Cuánto es el salario mínimo en mayo