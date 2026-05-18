La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la prestación por desempleo para mayo de 2026. El beneficio, destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo, tendrá una actualización vinculada al reciente aumento del salario mínimo y elevará tanto el piso como el tope máximo de cobro. Con la nueva escala, quienes accedan a la asistencia podrán percibir hasta $ 363.000 mensuales, dependiendo de los aportes y salarios previos registrados antes de la desvinculación laboral. La prestación funciona como una cobertura económica temporal para personas que quedaron desempleadas sin causa justificada o por finalización de contrato. El organismo oficializó los nuevos montos para mayo de 2026: El importe exacto varía en cada caso porque ANSES toma como referencia el historial de aportes y los ingresos que tenía el trabajador antes de perder el empleo. La prestación está dirigida exclusivamente a trabajadores en relación de dependencia registrados. ANSES contempla distintos requisitos según el tipo de actividad laboral. Pueden acceder: El organismo analiza la documentación y el historial laboral antes de aprobar cada solicitud. El trámite puede realizarse desde la web oficial de ANSES o de manera presencial con turno previo. Para iniciar la gestión se necesita: Luego, el beneficiario debe ingresar a la plataforma de Atención Virtual o solicitar turno para presentarse en una oficina del organismo. La suba de la prestación por desempleo forma parte de las actualizaciones aplicadas durante mayo sobre distintos programas administrados por ANSES. El organismo también ajustó: La prestación por desempleo integra el esquema de asistencia destinado a trabajadores formales que atraviesan una situación laboral crítica y necesitan una cobertura económica temporal mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.