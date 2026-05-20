Los bancos bloquearán las tarjetas de débito de todas estas personas y quedarán suspendidas para pagar en comercios aunque no existan deudas Fuente: Shutterstock

Los bancos pueden bloquear cuentas bancarias y tarjetas de débito por distintos motivos, incluso cuando el titular no registra deudas pendientes.

Una de las situaciones más frecuentes ocurre tras el fallecimiento del dueño de la cuenta, ya que las entidades financieras activan protocolos especiales para evitar fraudes y resguardar los fondos hasta que avance el proceso sucesorio.

Cuando una cuenta queda bloqueada, el titular o las personas autorizadas ya no pueden realizar operaciones habituales, incluyendo pagos en comercios, transferencias o extracciones de dinero.

Qué pasa con las cuentas y tarjetas bancarias cuando fallece el titular

El fallecimiento del titular de una cuenta activa automáticamente un proceso de bloqueo preventivo por parte del banco.

Los bancos bloquearán las tarjetas de débito de todas estas personas y quedarán suspendidas para pagar en comercios aunque no existan deudas Fuente: Shutterstock

La medida busca proteger el dinero depositado y garantizar que los activos formen parte correctamente de la herencia correspondiente.

En estos casos, las entidades financieras suelen suspender:

El uso de tarjetas de débito.

Extracciones de dinero en cajeros automáticos.

Transferencias bancarias.

Pagos de servicios.

Compras en comercios.

Vinculación con nuevas operaciones financieras.

Además, los especialistas recomiendan que los familiares informen el fallecimiento a la entidad bancaria lo antes posible para evitar movimientos indebidos o cargos automáticos sobre la cuenta.

Si el banco no recibe ninguna notificación y la cuenta permanece sin actividad durante 730 días corridos, la entidad puede proceder directamente al cierre definitivo.

Los otros motivos por los que un banco puede bloquear una cuenta bancaria

Más allá de los casos por fallecimiento, existen otras situaciones previstas por las normas bancarias, antilavado y antifraude que pueden derivar en restricciones temporales o permanentes.

Los bancos bloquearán las tarjetas de débito de todas estas personas y quedarán suspendidas para pagar en comercios aunque no existan deudas Fuente: Shutterstock

Entre las causas más frecuentes aparecen:

Saldo deudor impago.

Sospechas de fraude o movimientos irregulares.

Falta de actualización de datos personales.

Errores reiterados al ingresar claves o contraseñas.

Inconsistencias detectadas por sistemas de seguridad bancaria.

En muchos casos, el bloqueo funciona como una medida preventiva hasta que el titular regularice la situación o valide su identidad ante el banco.

Cómo saber si el banco bloqueó una cuenta o tarjeta de débito

Las entidades financieras suelen informar los bloqueos mediante distintos canales oficiales. Las notificaciones pueden llegar a través de:

Correos electrónicos.

Mensajes de texto.

Cartas físicas.

Avisos dentro del home banking o aplicaciones móviles.

En esas comunicaciones, el banco normalmente detalla: