La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para aplicar un nuevo aumento en las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en junio de 2026. El porcentaje definitivo se conocerá esta tarde, cuando el INDEC publique el dato de inflación de abril, índice que se utiliza para actualizar los haberes sociales dos meses después. Mientras se espera la cifra oficial, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación cercana al 2,6% para abril. Si esa estimación se confirma, las asignaciones familiares volverán a aumentar el próximo mes junto con jubilaciones, pensiones y AUH. Tomando como base la proyección del REM y los valores vigentes de mayo 2026 publicados por ANSES, la asignación familiar por hijo del primer rango podría pasar a ubicarse cerca de los $ 72.488. En caso de confirmarse un aumento del 2,6%, los montos estimativos quedarían de la siguiente manera: Los valores todavía no son oficiales y podrían modificarse una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el IPC definitivo y ANSES confirme las nuevas escalas mediante resolución. Además de los montos mensuales, ANSES también actualiza los límites de ingresos familiares para acceder al SUAF. Actualmente, los topes vigentes desde mayo de 2026 son: Si finalmente se aplica una suba cercana al 2,6%, esos límites también tendrían un ajuste proporcional en junio. El REM del Banco Central mostró una desaceleración de la inflación respecto de marzo, cuando llegó a 3,4%, y ubicó la expectativa para abril en torno al 2,6%. Ese dato será clave porque el Decreto 274/2024 estableció que las prestaciones de ANSES se actualicen mensualmente tomando como referencia el IPC de dos meses atrás.