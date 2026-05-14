La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los topes de ingresos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), una medida que impactará en miles de beneficiarios al modificar una de las principales condiciones para garantizar este pago. El porcentaje de actualización es del 3,38% y comenzó a regir desde mayo de 2026, según lo establecido en la Resolución 111/2026 publicada en el Boletín Oficial. ANSES realiza un control en tiempo real de la situación de cada beneficiario. Si detecta que los ingresos exceden los valores habilitados, el sistema actúa de manera automática: puede suspender, reducir o directamente cancelar la prestación. En el caso de la AUH, el límite está vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para este mes, se fijó un tope máximo de ingresos de $ 357.800 mensuales por grupo familiar. Es decir, si una persona comienza a tener un ingreso formal superior a ese valor, deja automáticamente de cumplir con los requisitos del programa. Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también se actualizaron los topes máximos. Para mantener el cobro, los ingresos no deben superar: Si uno de los integrantes supera el tope individual o el hogar excede el límite general, la asignación puede ser suspendida. El calendario de pagos para mayo quedó organizado según terminación de DNI: