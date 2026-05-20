Inocencia fiscal: el peso silencioso del deber formal
En tanto la ley 27.799 de inocencia fiscal celebra la buena fe del contribuyente, los deberes formales de la ley 11.683 ganan una centralidad sancionatoria que, sin correcciones, amenaza con erosionar la confianza legítima que la propia reforma promete reconstruir.
Abogado, doctor en Derecho —área Fiscal— por la UBA y profesor adjunto regular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario (Facultad de Derecho UBA). Socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.