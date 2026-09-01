Septiembre llega con nuevos y actualizados beneficios para quienes utilizan Cuenta DNI y uno de ellos puede resultar especialmente atractivo para quienes suelen comer en estaciones de servicio.

La billetera digital de Banco Provincia mantiene un descuento durante los fines de semana en los locales gastronómicos YPF Full adheridos.

La billetera digital de Banco Provincia mantiene un descuento durante los fines de semana en los locales gastronómicos YPF Full adheridos. (Fuente: YPF) YPF

El beneficio permite recuperar parte del dinero gastado, aunque hay un detalle importante sobre su alcance.

Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento en YPF Full

Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento en YPF Full. (Foto: YPF) YPF

Durante septiembre, quienes paguen con Cuenta DNI podrán obtener un 25% de descuento en gastronomía en los locales YPF Full adheridos los sábados y domingos.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo es necesario realizar consumos por $32.000, ya que el descuento corresponde al 25% del gasto.

Cabe destacar que la promoción está destinada al consumo gastronómico y no se aplica a la compra de combustibles , por lo que conviene conocer las condiciones antes de utilizarla.

Cuáles son las otras promociones de Cuenta DNI en septiembre

La billetera de Banco Provincia también contempla beneficios para compras en distintos rubros durante el mes.

Entre las principales promociones se encuentran:

Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 semanales por persona.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales.

Garrafas : 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 mensuales por persona.

Veterinarias y Pet Shops : 30% de descuento los sábados, con un tope de $8.000 semanales.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona.

¿Qué otros beneficios ofrece el Banco Provincia?

También hay beneficios para universidades, eventos, entidades educativas y clubes , además de promociones específicas en librerías, farmacias, perfumerías y determinadas marcas.

Para quienes utilizan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI, también existe la posibilidad de acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, siempre que la compra se realice mediante QR desde la aplicación.