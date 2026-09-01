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Los conductores de la Provincia de Buenos Aires deben prestar atención a las infracciones de tránsito que pueden generar consecuencias más graves que una multa económica.

La Ley 13.927 establece un régimen de seguridad vial que contempla diferentes sanciones para quienes incumplan las normas.

Entre las conductas que pueden derivar en la inhabilitación para conducir aparecen faltas vinculadas con el consumo de alcohol, la evasión de controles y otras infracciones consideradas graves.

Las infracciones que pueden hacer perder la licencia

La normativa bonaerense contempla diferentes situaciones en las que un conductor puede quedar inhabilitado para manejar.

Entre las principales se encuentran:

Conducir bajo los efectos del alcohol .

Negarse a realizar un control de alcoholemia o de sustancias .

Obstaculizar o intentar evadir un control de tránsito.

Participar en picadas o competencias de velocidad prohibidas .

Reincidir en determinadas faltas graves .

Cometer conductas que representen un riesgo grave para la vida o la seguridad de terceros.

La gravedad de la sanción puede depender de la infracción cometida, sus circunstancias y la existencia de antecedentes o reincidencia.

Negarse a un control también puede costar la licencia

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Uno de los puntos más importantes de la Ley 13.927 está relacionado con los controles destinados a detectar posibles intoxicaciones.

La normativa establece que todas las personas que conduzcan vehículos con motor deben someterse a las pruebas correspondientes.

La simple negativa o resistencia se trata de una falta grave y puede habilitar la retención preventiva de la licencia y la imposición de una inhabilitación.

A su vez, quienes intenten escapar del control, se encierren dentro del vehículo, agredan a los agentes o realicen maniobras para impedir la prueba pueden recibir los plazos máximos de inhabilitación previstos por la normativa.

¿La licencia queda suspendida automáticamente?

No todas las infracciones generan la misma sanción ni tienen idéntico procedimiento.

La normativa contempla diferentes consecuencias según la gravedad de la falta, los antecedentes del conductor y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Por eso, es importante diferenciar entre una multa, la retención preventiva de la licencia y una posterior inhabilitación para conducir.

Qué deben tener en cuenta los conductores bonaerenses

La Ley 13.927 establece un marco específico para la Provincia de Buenos Aires, por lo que quienes circulen y tengan licencia dentro de esta jurisdicción deben conocer las conductas que pueden comprometer su permiso para manejar.

El mensaje de las autoridades es claro: determinadas infracciones no terminan simplemente con una multa. En los casos previstos por la normativa, el conductor puede quedarse temporalmente sin licencia y quedar inhabilitado para conducir .

Por eso, respetar los controles, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias y evitar conductas peligrosas es fundamental para conservar la licencia.