Un delincuente ingresó a robar a la casa de dos adultos mayores durante la tarde de este domingo. El hecho ocurrió en la ciudad de La Plata. El asaltante trepó las rejas e interrumpió la tranquilidad de la vivienda, pero luego la Policía se hizo presente en el lugar tras recibir varios llamados de alerta al 911.

Las víctimas se encontraban dentro de la vivienda al momento del ataque . El agresor los amenazó desde el primer segundo para exigirles dinero en efectivo. Ambos jubilados sufrieron momentos de extrema tensión en su propio hogar mientras el ladrón revolvía las habitaciones en busca de elementos de valor.

¿Cómo fue el robo a los jubilados?

Los abuelos intentaron resistirse al asalto para proteger sus pertenencias. El delincuente tomó una varilla de hierro y comenzó a golpearlos en el cuerpo. Los impactos provocaron heridas visibles y gritos de dolor en la pareja . pero el criminal continuó con las agresiones mientras exigía más objetos de valor.

Las víctimas comenzaron a pedir auxilio hacia la vía pública con desesperación. Los gritos alertaron inmediatamente a las personas de la cuadra. Así, los habitantes de la zona salieron de sus casas al escuchar el alboroto y llegaron rápido a la puerta de la vivienda atacada.

Un vecino intervino violentamente y provocó la huida de los asaltantes

Un vecino del barrio decidió actuar al notar la gravedad del asalto. El hombre enfrentó directamente al delincuente en el acceso a la propiedad. La firme respuesta obligó al ladrón a abandonar la zona de inmediato, mientras los cómplices que esperaban afuera escaparon rápidamente al ver la reacción masiva de los vecinos.

El agresor principal intentó trepar por los techos para concretar su fuga, aunque varias personas persiguieron al sospechoso a por algunos metros. El sujeto tropezó y cayó al suelo durante el intento de escape y así, lo redujeron inmediatamente contra el asfalto hasta la llegada policial .

La patrulla de la policía bonaerense llegó al lugar pocos minutos después. Los agentes aprehendieron formalmente al sospechoso tras recibir la custodia ciudadana. El acusado quedó a disposición de la UFI de turno descentralizada . Las autoridades secuestraron el elemento metálico utilizado durante la brutal agresión.

Los jubilados recibieron asistencia médica en el lugar para curar sus lesiones y la fiscalía imputó al detenido por los delitos de tentativa de robo y lesiones. La investigación judicial busca identificar ahora al resto de los integrantes de la banda.