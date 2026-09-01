En esta noticia Interés por Vaca Muerta

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, y Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería y exCEO de la principal petrolera argentina, se reunieron esta mañana en la embajada argentina en Washington.

Del encuentro también formó parte Juan Pablo Segura, nuevo subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Donald Trump y principal responsable del Departamento de Estado para América latina, el Caribe y Canadá.

La reunión no pasó inadvertida porque congregó a tres actores clave para el desarrollo de Vaca Muerta. “Su presencia conjunta envió una señal poderosa sobre cuán estratégicamente importante se ha vuelto la transformación energética de Argentina y sobre la fuerte coordinación actual entre el Gobierno nacional, Neuquén e YPF”, señaló el embajador Alec Oxenford en su cuenta de X.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de una intensa agenda que continuará hoy, según detalló Oxenford, con reuniones bilaterales entre la delegación argentina y sus contrapartes estadounidenses , además de un evento de alto nivel organizado por el Atlantic Council sobre las oportunidades energéticas que ofrece la Argentina.

La iniciativa tiene como objetivo presentar ante el gobierno de los Estados Unidos, instituciones financieras e inversores el potencial de Vaca Muerta y su impacto en la economía a través de las inversiones, la producción, las exportaciones, la generación de empleo y la estabilidad macroeconómica del país.

“La agenda proporcionó a YPF y a su presidente y CEO, Horacio Marín, una plataforma de alto nivel para presentar la ambiciosa transformación de la compañía, su estrategia para Vaca Muerta y los principales proyectos de petróleo, gas, infraestructura y GNL que están convirtiendo a Argentina en un actor global de la energía”, remarcó el embajador argentino.

Por su parte, Marín resaltó la relevancia de este tipo de encuentros para generar vínculos y atraer inversiones. “Estamos convencidos del enorme potencial que tenemos a partir del desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó en una publicación en redes sociales, en la que también agradeció a Oxenford por la recepción.

Gracias embajador Alejandro Oxenford por recibirnos. Fue una muy buena oportunidad para contar cómo desde @YPFoficial estamos liderando proyectos para transformar a la Argentina en un exportador de energía.



Por primera vez en Washington D.C., tres actores clave que impulsamos… https://t.co/evQi1jEwc0 — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) September 1, 2026

Interés por Vaca Muerta

Las actividades en la Embajada reunieron a altos representantes de los departamentos de Estado, Energía y Guerra de los Estados Unidos; del Congreso; de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC); del Banco EXIM y de BID Invest.

Asistieron, además, representantes de Chevron, Continental Resources, Bechtel, Tesla, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el Atlantic Council, la Americas Society y el Council of the Americas, junto con otros referentes de la comunidad energética y empresarial estadounidense y global.

“Tuvimos el honor especial de dar la bienvenida al representante Michael Rulli (copresidente del Argentina Congressional Caucus); Harold Hamm, fundador y presidente ejecutivo de Continental Resources y una de las figuras definitorias de la revolución del shale americano; junto con el CEO de Continental, Doug Lawler; Alejandro Bulgheroni, presidente del Pan American Energy Group; y José Luis Manzano, fundador y presidente de Integra Capital. Una extraordinaria concentración de experiencia, capital y conocimiento”, agregó.

Oxenford destacó el nivel de compromiso y el interés por lo que está sucediendo en la Argentina, al tiempo que explicó por qué el país está convirtiéndose en un actor global importante de la energía.

“Vaca Muerta alberga los segundos mayores recursos de gas de esquisto del mundo y los cuartos mayores recursos de petróleo de esquisto, y lo que durante años se vio principalmente como potencial geológico es ahora una cuenca productora de clase mundial. Grandes inversiones en desarrollo upstream, oleoductos y GNL están creando la infraestructura requerida para exportar a escala”, afirmó.

Por último, el embajador argentino remarcó que el país está en condiciones de aprovechar todo el potencial a partir de la transformación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

For the first time in Washington DC, three key players driving the development of Vaca Muerta came together at the Argentine Embassy: Rolando Figueroa, Governor of the Province of Neuquén; Daniel González Casartelli, Coordinating Secretary of Energy and Mining; and Horacio Marín,… pic.twitter.com/hybvFzexJh — Alec Oxenford (@alejandrito) September 1, 2026

“Por primera vez, los extraordinarios recursos naturales con los que Argentina ha sido bendecida están comenzando a traducirse a escala en inversión en grandes proyectos de infraestructura, exportaciones, empleos y beneficios tangibles para el pueblo argentino”, concluyó.