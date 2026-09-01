La servilleta en aceite ayuda a mantener un fuego correcto.

Encender el fuego de la parrilla es uno de los pasos más importantes antes de preparar un asado. En Argentina, existen todo tipo de técnicas y hay una que se destaca por su efectividad y sencillez: colocar servilletas de papel impregnadas con aceite entre el carbón o la leña para generar un efecto similar al de una mecha.

La técnica permite aprovechar el aceite como combustible para prolongar la llama inicial y favorecer que el carbón comience a encenderse de manera más rápida y pareja.

Cómo funciona la técnica de la servilleta con aceite

El procedimiento consiste en formar pequeñas mechas con servilletas de papel, humedecerlas con una cantidad moderada de aceite de cocina y colocarlas debajo o entre el carbón, dejando una parte accesible para encenderla .

Esta técnica es muy conocida. IA Gemini

Al prender el papel, el aceite ayuda a mantener la combustión durante más tiempo que una servilleta seca. De esta manera, la llama puede transferirse progresivamente al carbón y facilitar el encendido del fuego .

Una vez que las brasas comienzan a tomar temperatura, la llama inicial pierde protagonismo y el carbón continúa el proceso hasta formar las brasas necesarias para cocinar.

Qué tener en cuenta antes de hacerlo

La técnica debe realizarse con cuidado: nunca hay que agregar aceite directamente sobre una llama o brasas encendidas, porque puede provocar una llamarada repentina.

Esta técnica es muy conocida. IA Gemini

Lo recomendable es preparar previamente la servilleta y utilizarla únicamente como iniciador antes de encender el fuego.

Por qué el aceite ayuda a mantener la llama

El aceite actúa como combustible y hace que la servilleta se consuma más lentamente que si estuviera completamente seca. Esto permite contar con una llama sostenida durante los primeros minutos, cuando el objetivo es conseguir que el carbón comience a encenderse.

La técnica puede utilizarse como una alternativa a otros métodos habituales para iniciar el fuego de la parrilla, siempre preparando la servilleta antes de encenderla y evitando agregar aceite sobre llamas o brasas ya encendidas.