Cuenta DNI prepara un nuevo beneficio para septiembre que permitirá a sus usuarios ahorrar en un rubro que hasta ahora no formaba parte de las principales promociones de la billetera digital.

Desde el 1 de septiembre, quienes compren en determinados locales podrán acceder a un 30% de descuento los sábados, con un tope de reintegro que puede llegar a los $8.000 por semana y por persona.

Cuenta DNI devuelve hasta $32.000 en septiembre

La nueva promoción de Cuenta DNI alcanza a veterinarias y Pet Shops y estará disponible todos los sábados de septiembre, con un descuento del 30% sobre las compras realizadas en comercios adheridos.

La nueva promoción de Cuenta DNI alcanza a veterinarias y Pet Shops y estará disponible todos los sábados de septiembre. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de aproximadamente $26.650.

Como septiembre de 2026 tendrá cuatro sábados, una persona que alcance el tope en cada una de las semanas podrá obtener hasta $32.000 de reintegro durante todo el mes.

Cuándo se podrá usar el nuevo descuento

El beneficio estará disponible todos los sábados de septiembre, por lo que las fechas alcanzadas serán:

Sábado 5 de septiembre : 30% de descuento.

Sábado 12 de septiembre : 30% de descuento.

Sábado 19 de septiembre : 30% de descuento.

Sábado 26 de septiembre: 30% de descuento.

Para alcanzar el máximo de $8.000 de reintegro semanal, será necesario realizar consumos por aproximadamente $26.650 en los comercios adheridos.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de aproximadamente $26.650. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Todas las promociones de Cuenta DNI para septiembre

Además de la nueva promoción para mascotas, Cuenta DNI mantendrá descuentos en distintos rubros durante septiembre, con topes de reintegro diferentes según el beneficio. Entre las principales opciones se encuentran:

Comercios de cercanía

Habrá un 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona.

Ferias y mercados bonaerenses

Confirmado un 40% todos los días, con tope de $6.000 por semana y persona.

Garrafas

40% todos los días, con tope de $18.000 por mes y persona.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

40% todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Gastronomía

25% los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana y persona.

YPF Full

25% los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos, con tope de $8.000 por semana y persona.

Marcas destacadas

30% todos los días, con tope de $15.000 por mes y persona.

Librerías de texto

10% los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.