Se aproximan nevadas para este martes 10 de noviembre: se esperan chaparrones de nieve, tormentas embebidas y acumulados de entre 5 y 15 centímetros en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevada para este martes 10 de noviembre en parte de la provincia de Mendoza.

Según el organismo, las zonas estarán afectadas por nevadas, “chaparrones de nieve y algunas tormentas embebidas”.

Asimismo, se prevén valores de nieve acumuladas “entre 5 y 15 centímetros, que pueden ser superados de forma local”.

Las zonas afectadas por las alertas amarillas por nevadas

Según el SMN, las zonas afectadas son:

Cordillera de Las Heras.

Cordillera de Luján de Cuyo.

Cordillera de Tupungato

Cordillera de San Carlos.

Cordillera de Tunuyán.

Se aproximan nevadas para este martes 10 de noviembre: se esperan chaparrones de nieve, tormentas embebidas y acumulados de entre 5 y 15 centímetros en Mendoza. Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones por alerta amarilla por nevadas

En este marco, el SMN compartió un listado de recomendaciones:

Evitar salir. Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevar siempre una pala. Revisar el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Ventilar para evitar acumulación de monóxido de carbono. Asegurar de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluir alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Cómo estará el clima en Mendoza capital

En tanto, el clima para la ciudad capital de Mendoza será de la siguiente manera:

Martes 10: máxima de 27°C, mínima de 17°C con cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado durante la noche.

Se aproximan nevadas para este martes 10 de noviembre: se esperan chaparrones de nieve, tormentas embebidas y acumulados de entre 5 y 15 centímetros en Mendoza. Servicio Meteorológico Nacional