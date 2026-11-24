Conocer esta señal de tránsito es fundamental para evitar detenciones indebidas, respetar las normas de circulación y mantener despejados los sectores donde un vehículo detenido podría poner en peligro a otras personas.

Al circular por calles, avenidas y carreteras, los conductores se encuentran con diferentes señales de tránsito que tienen como finalidad ordenar la circulación, prevenir accidentes y garantizar la seguridad en la vía pública.

Cada una de estas indicaciones cumple una función específica y permite comunicar determinadas obligaciones, restricciones o advertencias mediante símbolos fáciles de reconocer. Por este motivo, es importante conocer su significado y respetar las disposiciones que establecen.

No cumplir con las señales de tránsito conlleva multas económicas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), penalizaciones en la licencia o matrícula y mayor riesgo de accidentes. Magnific

Las señales pueden tener distintas formas, como cuadradas, triangulares o circulares, y presentar fondos azules, amarillos o blancos. En particular, aquellas que incorporan el color rojo suelen estar relacionadas con prohibiciones o restricciones que deben cumplir los conductores .

Entre ellas se encuentra una señal con fondo blanco, un círculo rojo y una cruz en su interior. Aunque puede pasar inadvertida para algunas personas, conocer qué significa resulta fundamental para evitar infracciones y situaciones peligrosas en la calle.

¿Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo y una cruz en el interior?

Esta señal de tránsito indica prohibido parar y advierte a los conductores que no está permitido estacionar ni detener momentáneamente el vehículo sobre la superficie de circulación.

Su objetivo es evitar que los autos obstaculicen el tráfico o representen un peligro para otros usuarios de la vía pública. Por esta razón, se instala en los siguientes lugares:

Vías de acceso controlado: son espacios donde detener un vehículo puede generar situaciones de riesgo para la circulación. Calles y avenidas de circulación rápida: especialmente aquellas que registran un elevado volumen de tránsito, así como túneles y puentes, donde un automóvil detenido puede provocar accidentes o congestionamientos. Carriles exclusivos para el transporte público: se utiliza en vías que cuentan con espacios reservados para colectivos y otros medios de transporte público en el costado derecho. Entradas y salidas de emergencia: indica que no deben permanecer vehículos detenidos en estos sectores, ya que podrían bloquear el paso de los servicios de emergencia.

¿Dónde debe colocarse la señal de prohibido parar?

La ubicación de este cartel responde a determinados criterios técnicos, con el propósito de garantizar que los conductores puedan verla y comprender la restricción antes de llegar al sector indicado.

Entre las principales disposiciones para su instalación se encuentran:

Distancia entre señales: en cuadras de hasta 100 metros debe colocarse una señal en la mitad del tramo. Cuando la longitud se encuentra entre 100 y 200 metros, se instala una en cada tercio. En calles que superan los 200 metros, debe colocarse una cada 75 metros. Su alcance es de 100 metros. Ubicación sobre la vía: debe instalarse en el costado donde rige la prohibición de detenerse. En calles de doble sentido donde la restricción se aplica en ambos lados, corresponde colocar una señal en cada acera, orientada según la dirección del tránsito. Vías de varios carriles: cuando una calle tiene más de tres carriles de circulación en un mismo sentido, es necesario instalar la señal en ambos costados.

Además, pueden incorporarse carteles complementarios para reforzar la prohibición. Uno de ellos es el tablero SR-G de confirmación, que incluye la frase “No parar”.

En determinadas circunstancias también pueden agregarse los tableros SR-C de excepción o SR-I de condición específica, que utilizan pictogramas para identificar los tipos de vehículos alcanzados por la restricción.

Por último, esta señal debe complementarse con las marcas viales M-19, destinadas a indicar prohibiciones sobre la calzada.