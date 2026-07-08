Atención: la infracción que le puede costar casi 3 millones de pesos a los conductores y pocos saben.

En provincia de Buenos Aires, las multas de tránsito volvieron a aumentar desde julio tras la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), el cual determina el monto de las sanciones de tránsito.

En este sentido, algunas de las infracciones más graves pueden superar los $2,7 millones. Por este motivo, es importante siempre respetar las normas de tránsito tanto en la ciudad como en la ruta.

La infracción que le puede costar casi 3 millones de pesos a los conductores

Los valores de la Unidad Fija se actualizan en base al precio de la nafta premium y este mes el incremento fue del 2,5%. Es decir, desde julio hasta fines de agosto, cada UF tiene un valor de $2.271, la cual servirá para calcular cada una de las multas previstas por la legislación bonaerense.

Atención: la infracción que le puede costar casi 3 millones de pesos a los conductores y pocos saben. Shutterstock

En este sentido, la infracción que le puede costar casi 3 millones de pesos a un conductor es la negativa a realizar un test de alcoholemia , el cual puede rondar entre $1.135.500 y $2.725.200.

Otras infracciones que pueden llegar a costar montos altos son los siguientes:

Conducir sin cinturón de seguridad o casco : $227.100 hasta $1.135.500.

Estacionar en un lugar prohibido: $113.550 y $227.100.

Cabe destacar que todo dependerá de la cantidad de Unidades Fijas que establezca la autoridad competente.

Cómo saber si tenés infracciones

Los conductores que quieran saber si registran infracciones pueden consultar el sistema oficial de la provincia ingresando con la patente del vehículo o el DNI.

En el caso de que existan multas pendientes, el portal mostrará el detalle y el monto correspondiente.

En el caso de no tener ninguna multa, el conductor puede descargar el certificado de libre deuda de manera online.