Suspenderán por 96 horas este ramal de tren: se interrumpirá el servicio el jueves, viernes, sábado y domingo.

Este jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 los usuarios del Tren Sarmiento deberán reorganizar sus viajes, ya que el ramal Once-Moreno permanecerá interrumpido por obras en zonas de vías.

La medida fue confirmada por Trenes Argentinos que explicó los motivos del corte y difundió las opciones de transporte disponibles para quienes se desplacen por el AMBA.

Suspenderán por 96 horas el Servicio Once-Moreno por 4 días seguidos

De acuerdo con la información oficial de Trenes Argentinos, el ramal Once-Moreno permanecerá completamente suspendido desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de julio, inclusive.

Este jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 los usuarios del Tren Sarmiento deberán reorganizar sus viajes, ya que el ramal Once-Moreno permanecerá interrumpido por obras en zonas de vías. Santiago Trusso

La interrupción forma parte del plan de trabajos enmarcado en la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional, que contempla intervenciones en distintas líneas ferroviarias para recuperar infraestructura y optimizar la operación.

La empresa indicó que el corte permitirá contar con una mayor disponibilidad horaria para ejecutar tareas que resultarían más complejas si el servicio continuara funcionando con normalidad.

Qué obras realizará Trenes Argentinos

La interrupción del Tren Sarmiento permitirá avanzar con trabajos de mantenimiento y renovación en distintos sectores de la línea, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio una vez finalizadas las tareas.

Entre las obras previstas se encuentran:

El recambio de aparatos de vía en Caballito .

El acondicionamiento del sistema de señales en Liniers .

La modernización de las mesas de mando en las estaciones Castelar , Haedo y Moreno .

El reemplazo del cableado de señalización sobre el puente Reconquista , en Paso del Rey .

Puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía, incluyendo mejoras en edificios, baños, accesos, andenes, sistemas eléctricos, sanitarios e iluminación.

Asimismo, se trabajará sobre la vía número 4 de Moreno, una intervención que busca garantizar una prestación más segura y eficiente cuando el servicio vuelva a operar con normalidad.

Qué alternativas tienen los usuarios del Tren Sarmiento durante los 4 días

Para reducir el impacto de la suspensión, Trenes Argentinos publicó un esquema con distintas alternativas de transporte que permiten cubrir total o parcialmente el recorrido habitual del Tren Sarmiento.

Entre las principales opciones figuran:

Línea 57 Expreso .

Línea 57 + 303 .

57R0 + 443 o 269 .

57R0 + 441 .

Subte A + 8 , 71 y 106 .

Subte A + línea 2 .

Línea 88 .

132 A/B + 1 o 136 .

Subte A + 136.

También continúan disponibles las líneas 2, 96, 1, 163, 136, 392, 336, 302 y 166, que ofrecen alternativas parciales según el tramo que deba recorrer cada pasajero dentro del AMBA.