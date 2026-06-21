Medida oficial | El Gobierno prohibirá transitar de a una sola persona por vehículo

El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen como objetivo la mejora de la circulación en los núcleos urbanos a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el país. Estas zonas buscan, principalmente, la disminución de la contaminación ambiental y la mejora de la calidad del aire.

A medida que se confirman nuevas localidades con ZBE, las restricciones de circulación aumentan de manera proporcional. En este contexto, los especialistas predicen que, a corto plazo, no bastará con poseer un vehículo con etiqueta ECO o Cero Emisiones, sino que será imperativo cumplir con requisitos adicionales más específicos.

Palo a millones de conductores: el Gobierno restringirá transitar de a una sola persona por vehículo (foto: Shutterstock).

El Gobierno podría limitar el uso de coche solo con un pasajero

En el reciente borrador de Real Decreto presentado por el Gobierno, se ha incorporado un artículo que establece la prohibición de acceso a las ZBE para aquellos vehículos que no muestren una alta ocupación.

El director de la DGT, Pere Navarro Olivella, ya había anticipado esta idea al manifestar que "el futuro de los coches será compartido o no será“. Como explicó, esta iniciativa responde a la necesidad apremiante de combatir los atascos que diariamente afectan a los principales núcleos urbanos del país.

En la actualidad, únicamente 53 municipios poseen Zonas de Bajas Emisiones activas, lo que equivale a un 31,8% del total de aquellos que estarían obligados a implementarlas debido a su población superior a 50.000 habitantes.

Junto a los vigentes criterios de catalogación medioambiental a través de las etiquetas de la DGT, en caso de aprobarse este decreto, los ayuntamientos tendrán la capacidad de restringir la movilidad conforme a nuevos parámetros. Entre estos se considera la ocupación de los vehículos, de manera similar a la que actualmente se aplica en los carriles VAO en los accesos a diversas grandes ciudades.

Palo a millones de conductores: el Gobierno restringirá transitar de a una sola persona por vehículo Freepik

La controversia entre conductores: restricciones a la circulación como medida discriminatoria

La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) ha manifestado su preocupación en relación a las ZBE en el país durante varios meses.

Ciertas organizaciones y colectivos que representan a conductores han iniciado acciones legales, argumentando que esta normativa puede resultar discriminatoria para muchas personas.

En respuesta a la prohibición de circulación para individuos, la agrupación ha lanzado una nueva campaña masiva de alegaciones contra el Real Decreto, considerándolo "discriminatorio" y “carente de informes y de consulta pública previa”.

De acuerdo con la información proporcionada por la asociación, “imponer una restricción basada en el número de ocupantes del vehículo representa una forma de discriminación hacia los individuos solteros (solteros/as, separados/as, viudos/as, divorciados/as)” y "hacia las familias monoparentales“.

Para reforzar su postura, la asociación ha presentado datos del INE, que indican que a finales de 2023 había 14,9 millones de personas solteras mayores de edad en España, lo que representa el 36% de la población adulta.

Prohibido circular solo en coche: fecha de entrada en vigor y excepciones

Conforme al medio Hoop Carpool, la consulta pública del borrador del Real Decreto, que regulará la restricción para la circulación de una única persona, ha llegado a su fin. A partir de aquí, el siguiente paso implicará la fase de informes y el análisis jurídico del documento.

Dado que se trata de un proceso complejo, el medio Autopista señaló que es probable que la conclusión de esta etapa se prolongue, al menos, hasta concluir la temporada otoñal. Una vez finalizada, se procederá a su aprobación en un Consejo de Ministros y posteriormente será publicada en el BOE para obtener la formalidad definitiva.

Una vez que se promulgue el Real Decreto, serán los propios ayuntamientos, a partir del 2026, quienes definan cuándo y cómo implementar la Ley y sus disposiciones en sus respectivas Zonas de Bajas Emisiones obligatorias.