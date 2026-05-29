Oficial | Cancelan las multas de tránsito de todos los conductores que hayan transitado por esta carretera. Foto: EFE

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la anulación de sanciones por exceso de velocidad en un tramo específico de una autovía española, tras detectar un error significativo en la señalización de un radar de tramo.

El caso se refiere a la autovía A-7, entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz. Este problema ha llevado a la cancelación oficial de multas y ha encendido las alarmas sobre la posible existencia de sanciones indebidas que podrían haber afectado a numerosos conductores que transitaron por esta vía.

Confirmado | Anularán las multas de tránsito de todos los conductores que hayan pasado por esta autovía. Foto: EFE

¿Por qué la Dirección General de Tráfico anula estas multas?

Todo inició cuando un conductor, empleado de la empresa Arreza Seguros, recibió dos multas por exceso de velocidad en este mismo tramo de la A-7. La primera sanción, de 300 euros, estaba relacionada con el 22 de septiembre de 2025 y la segunda, de 100 euros, se refería al 15 de octubre del mismo año. En ambas ocasiones, el radar de tramo registró una velocidad media que superaba los 80 km/h.

No obstante, el afectado presentó una denuncia ante la DGT argumentando que la señalización vial presente en la carretera indicaba un límite de 100 km/h, mientras que el radar aplicaba un límite de 80 km/h. Esta discrepancia entre la señalética y el control de velocidad hizo que las multas fueran consideradas ilegales.

Luego de evaluar el expediente, la DGT reconoció el error y revocó las dos sanciones de manera oficiosa a través de una resolución fechada el 5 de marzo de 2026.

El organismo expresó textualmente: “A la vista de las actuaciones contenidas en el expediente, se concluye que en el caso que se examina no es procedente la imposición de la sanción a la que se hace referencia, por lo que se acuerda su revocación de oficio, conforme a lo estipulado en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Oficial | Anulan las multas de tránsito de todos los conductores que hayan transitado por esta autovía (foto: EFE).

Radares de tramo: qué son y cómo funcionan

Los radares de tramo fueron instalados en agosto de 2025 en este sector de la A-7. En comparación con los radares fijos tradicionales, estos sistemas miden la velocidad media a lo largo de un tramo completo de carretera.

Funcionan de la siguiente manera: una cámara en el inicio del tramo registra la matrícula y la hora de paso del vehículo; otra cámara al final repite la operación. El sistema calcula el tiempo empleado para recorrer la distancia y determina la velocidad media. Si supera el límite establecido, se genera la multa automáticamente.

Justamente, este error denunciado podría ocasionar que muchos estén pagando infracciones falsas. Por este motivo, la DGT ordenó a sus operarios tapar los indicativos de velocidad de los radares en el tramo para evitar que se sigan imponiendo multas irregulares.

¿Qué deben hacer los conductores afectados?

Si ha recibido una multa por exceso de velocidad en este tramo de la A-7 durante los meses posteriores a agosto de 2025, tiene la facultad de presentar una denuncia ante la DGT alegando una discrepancia precisa: el límite establecido de 100 km/h frente al límite aplicado por el radar de tramo de 80 km/h.

La resolución favorable en el caso previamente documentado permite que la DGT anule de oficio otras sanciones similares, tal como se evidenció en el caso de las dos multas impuestas al conductor de Arreza Seguros.