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El PAMI habilitó la afiliación de nietos mayores de edad con discapacidad que se encuentren exclusivamente a cargo de una persona afiliada titular.
La incorporación permite acceder a la cobertura médica de la obra social, aunque solo está disponible para quienes cumplan con las condiciones establecidas por el organismo público.
El trámite es gratuito, requiere un turno previo y debe realizarse de forma presencial en una agencia de PAMI. Además, es indispensable presentar la documentación que acredita tanto el vínculo familiar como la situación del solicitante.
¿Quiénes pueden afiliarse a PAMI como nietos de un titular?
La posibilidad de incorporarse a PAMI está destinada únicamente a nietos mayores de edad que presenten una discapacidad física o mental y dependan de manera exclusiva de la persona afiliada.
Para acceder al beneficio también deben cumplir con otras condiciones. No podrán ser afiliados quienes:
- Sean titulares de un beneficio previsional.
- Puedan acceder por sus propios medios a otra obra social.
- Perciban una pensión graciable o una pensión no contributiva.
En todos los casos, la persona que se incorpora no debe tener acceso a cobertura médica nacional, provincial o municipal por cuenta propia.
Documentos obligatorios para realizar la afiliación presencial
Para iniciar el trámite, el titular o su apoderado deberá presentar la siguiente documentación:
- DNI del afiliado titular con domicilio actualizado.
- Último recibo de haberes del titular.
- DNI del padre o la madre.
- DNI del nieto o nieta con domicilio actualizado y vigente.
- Partida o acta de nacimiento que acredite el vínculo familiar.
- Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Constancia de CUIL o CUIT.
- Constancia negativa de obra social provincial.
- Constancia Negativa de ANSES.
- Registro Único de Beneficiarios (RUB) firmado por ANSES y actualizado.
- Formulario de Familiar no Conviviente, cuando corresponda.
En el caso de las personas con discapacidad declaradas judicialmente, PAMI permite acreditar la identidad y el domicilio mediante el DNI libreta.
Cómo hacer el trámite y qué tener en cuenta
La afiliación se realiza exclusivamente de manera presencial en una agencia de PAMI. Antes de asistir, el afiliado debe solicitar un turno y reunir toda la documentación requerida para evitar demoras en la gestión.
El organismo público aclaró que el trámite no tiene costo. Además, las afiliaciones, en principio, no tienen fecha de vencimiento.
Sin embargo, existen dos excepciones: cuando el Departamento Asesor Científico Pericial fija un plazo específico en su dictamen o cuando la persona está gestionando una pensión no contributiva que aún no fue otorgada. En ese último caso, la afiliación tendrá una vigencia inicial de un año hasta que se resuelva la situación previsional.