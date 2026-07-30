PAMI anunció la incorporación de una nueva prestadora para fortalecer la atención médica de sus afiliados.

A partir del 1 de agosto, la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil (AMEMT) comenzará a brindar el servicio de médicos de cabecera, una incorporación que permitirá avanzar en la cobertura de jubilados que actualmente no cuentan con un profesional asignado.

PAMI incorporó una nueva prestadora para ampliar la atención de los jubilados

Tras completar el proceso administrativo correspondiente, AMEMT quedó habilitada para actuar como prestadora institucional de médicos de cabecera de PAMI.

Durante los primeros días de implementación, la delegación local comenzará a derivar afiliados de manera progresiva hacia los profesionales que formen parte del nuevo esquema.

La mutual estima que podrá atender inicialmente a más de 1,000 afiliados, aunque la cifra dependerá de la cantidad de médicos incorporados y de la carga horaria que cada uno destine.

Además de las consultas médicas, los pacientes tendrán acceso en un mismo establecimiento a distintos servicios complementarios, como laboratorio y ecografías, con el objetivo de facilitar el seguimiento de los tratamientos y evitar traslados innecesarios.

PAMI incorporó una nueva prestadora: desde agosto sumará médicos de cabecera y ampliará la atención para jubilados. Fuente: ChatGPT

Miles de afiliados de PAMI todavía esperan un médico de cabecera

La incorporación de esta nueva prestadora llega en un contexto complejo para la atención sanitaria, por ejemplo, en Tandil. Según estimaciones difundidas por la propia mutual, alrededor de 2.600 afiliados continúan sin un médico de cabecera asignado .

Esta situación dificulta el acceso a controles médicos, la renovación de recetas y el seguimiento de enfermedades crónicas, lo que obliga a muchos jubilados a recorrer distintos centros de salud para conseguir atención.

Desde AMEMT señalaron que la demanda diaria refleja esta problemática, ya que decenas de personas se acercan cada mañana en busca de turnos o soluciones para continuar con sus tratamientos.

La nueva prestadora también busca ampliar los servicios para afiliados de PAMI

Además del servicio de médicos de cabecera, la institución confirmó que firmó un convenio para incorporar atención oncológica destinada a los afiliados de PAMI.

El acuerdo todavía debe recibir la aprobación definitiva de la sede central del organismo, pero una vez completado ese trámite permitirá ofrecer consultas y tratamientos especializados dentro de la misma institución.

Con esta incorporación, PAMI busca ampliar la red de prestadores y mejorar el acceso de los jubilados a distintos servicios médicos, especialmente en localidades donde la disponibilidad de profesionales continúa siendo insuficiente.