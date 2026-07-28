El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó la lista de hospitales y clínicas propias para julio de 2026.

Se trata de establecimientos administrados por el organismo público que brindan atención médica especializada a sus afiliados en distintas provincias del país.

Dónde atenderse con PAMI en julio de 2026

El PAMI actualizó su listado oficial de hospitales y clínicas propias disponibles durante julio de 2026.

Estos centros forman parte de la red de atención directa del organismo público y ofrecen servicios médicos especializados para sus afiliados, con prestaciones que incluyen guardia, internación, consultas programadas, estudios de diagnóstico y tratamientos de distintas complejidades.

Entre los principales establecimientos se encuentran:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata). Cuenta con atención de alta complejidad, guardia médica las 24 horas, internación, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes para el seguimiento y tratamiento de distintas patologías.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires) . Se trata de un hospital universitario que integra asistencia médica, formación profesional e investigación. Dispone de guardia permanente, áreas de internación, consultas ambulatorias y estudios de diagnóstico especializados.

Policlínico PAMI I (Rosario). Cuenta con servicios de internación, guardia, atención ambulatoria y distintas especialidades médicas para el abordaje de enfermedades crónicas y tratamientos complejos.

Policlínico PAMI II (Rosario). Funciona como un centro complementario al Policlínico PAMI I y ofrece atención ambulatoria, consultas con especialistas y estudios médicos destinados al seguimiento de los afiliados.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó). Ubicado en el oeste del Conurbano bonaerense, cumple un rol estratégico dentro de la red sanitaria del PAMI. Ofrece guardia las 24 horas, internación, consultorios externos, diagnóstico por imágenes y atención para diversas especialidades.

Hospital PAMI (Hurlingham). Es un establecimiento equipado para atender patologías de mayor complejidad. Cuenta con infraestructura y tecnología médica destinada a resolver diferentes tratamientos y brindar atención especializada a los afiliados.

Clínica PAMI (Lanús). Ofrece atención integral con profesionales especializados en la salud de las personas mayores. Dispone de servicios médicos destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de distintas afecciones.

PAMI confirmó la lista de hospitales y clínicas propias disponibles en julio de 2026: dónde atenderse y cómo sacar turnos

Servicios gratuitos que ofrece PAMI en sus hospitales y clínicas

Los centros médicos propios de PAMI brindan una amplia variedad de prestaciones, entre ellas:

Guardia médica las 24 horas

Consultorios externos

Estudios de diagnóstico por imágenes

Atención oftalmológica

Tratamientos oncológicos

Internación y atención especializada

Acceso a medicamentos con cobertura según las condiciones y programas vigentes.

Además, los afiliados pueden acceder a especialistas, prácticas médicas y estudios incluidos dentro de la cobertura integral.

Cómo sacar turnos en los hospitales y clínicas del PAMI

Los afiliados pueden solicitar turnos para atención en hospitales propios y centros habilitados de distintas maneras:

En línea

Ingresar en Turnos Web - INSSJP Completar los datos del afiliado: N° Afiliación N° Documento Elegir: Hospital o sistema de salud. Especialidad médica. Profesional (si está disponible). Seleccionar día y horario. Confirmar el turno y guardar el comprobante.

Presencial

También es posible gestionar turnos en algunos hospitales propios del PAMI de forma presencial, presentando la documentación requerida. En general se solicita:

DNI del afiliado.

Credencial de PAMI.

Orden Médica Electrónica (OME), cuando corresponda.

Qué tener en cuenta antes de pedir un turno