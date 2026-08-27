Los empleados de Comercio tendrán en septiembre la tercera y última actualización prevista en el acuerdo salarial firmado para el trimestre. (Fuente: Shutterstock)

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Los empleados de Comercio tendrán en septiembre la tercera y última actualización prevista en el acuerdo salarial firmado para el trimestre.

El incremento será del 1,9% y llevará la recomposición total del período a 5,7%, con montos diferentes según la categoría laboral.

¿Cuánto cobrarán los empleados de Comercio en septiembre?

Los valores de referencia para Maestranza serán de $1.303.900 para la categoría A, $1.307.292 para la B y $1.319.176 para la C.

En Administración, los importes irán desde $1.316.632 en la categoría A hasta $1.373.514 en la categoría F.

El incremento será del 1,9% y llevará la recomposición total del período a 5,7%, con montos diferentes según la categoría laboral. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Framarzo

Estos montos incluyen los $120.000 no remunerativos contemplados en el esquema vigente, por lo que no deben confundirse con el básico salarial puro.

La escala para cajeros, auxiliares y vendedores

Las escalas varían según el tipo de labor, por lo que las categorías para cajeros, personal auxiliar, auxiliares especializados y vendedores quedarán ajustados de la siguiente manera:

Cajeros

Los Cajeros tendrán los siguientes valores

Categoría A: $1.320.875.

Categoría B: $1.326.821.

Categoría C: $1.334.462.

Personal Auxiliar

Categoría A: $1.320.875

Categoría B: $1.329.365

Categoría C: $1.357.383

Auxiliares especializados

Los Auxiliares Especializados tendrán $1.331.067 en la categoría A y $1.346.346 en la B.

Vendedores

En el caso de los Vendedores, la escala irá desde $1.320.875 para la categoría A hasta $1.373.514 para la categoría D.

¿Qué conceptos pueden modificar el sueldo final?

El monto que figura en la escala no necesariamente coincide con lo que cada trabajador recibirá en mano.

La antigüedad, el presentismo y otros adicionales previstos por el convenio pueden incrementar el importe final de la liquidación.

También puede corresponder un adicional por manejo de caja cuando las tareas realizadas cumplen con las condiciones establecidas por el convenio.

¿Qué pasa con el bono de $50.000?

El acuerdo incluyó una suma extraordinaria de $50.000, que se abonó en dos cuotas de $25.000 durante julio y agosto.

Por eso, esa suma extraordinaria ya no se incorpora al salario de septiembre, aunque ese mes se aplique el tercer tramo del aumento.

¿Qué ocurrirá con los $120.000 no remunerativos?

La suma de $120.000 seguirá formando parte de la liquidación y tendrá una incorporación progresiva al básico a partir de diciembre.

El traspaso se realizará mediante seis cuotas de $20.000, con la incorporación completa prevista para mayo de 2027.

Este mecanismo modifica gradualmente la composición del salario y no representa un nuevo aumento de $120.000 sobre el ingreso que ya percibe cada trabajador.

¿Habrá otro aumento después de septiembre?

El incremento de septiembre completa el esquema de 5,7% acordado para julio, agosto y septiembre, pero no cierra las negociaciones salariales del año.

Las partes acordaron volver a reunirse en octubre para evaluar la evolución económica y analizar la situación salarial del sector.

Por eso, los valores de septiembre corresponden al último tramo de este acuerdo y no implican que los salarios queden congelados durante los meses siguientes.