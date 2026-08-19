El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la actualización correspondiente a julio de la Canasta Crianza, el indicador de referencia que mide los costos mensuales asociados al desarrollo de la niñez y la adolescencia.

En un contexto de variación de precios del 2,1% en el último mes, el informe reveló que la franja etaria de mayor impacto económico corresponde a los niños de entre 6 y 12 años , donde el gasto total rozó los $700.000 mensuales.

La medición combina tanto el valor monetario de productos básicos como la valorización del tiempo de cuidado invertido.

Los montos requeridos según la franja etaria

La valorización oficial contempla la suma de la Canasta Básica Total (que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación y salud) junto con la remuneración teórica por las horas de atención requeridas.

En julio, los valores totales por grupo de edad quedaron configurados de la siguiente manera:

Menores de un año: $545.683 en total ($177.233 en bienes y servicios, más $368.450 correspondientes a 147 horas de cuidado).

De 1 a 3 años: $649.935 en total ($228.850 en bienes y servicios, más $421.086 equivalentes a 168 horas de cuidado).

De 4 a 5 años: $554.646 en total ($291.467 en bienes y servicios, más $263.179 por 105 horas de cuidado).

De 6 a 12 años: $697.268 en total ($361.566 en bienes y servicios, más $335.702 por 68 horas de cuidado).

El INDEC reveló cuánto cuesta mantener a un hijo: la canasta de crianza superó este monto en julio

Criterios de cálculo y aplicación judicial

Para determinar el costo del tiempo de atención, el organismo oficial toma como base las tarifas vigentes del Régimen Especial para el Personal de Casas Particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

A su vez, el componente de bienes se calcula ponderando los consumos de la canasta básica del Gran Buenos Aires según las necesidades energéticas y de desarrollo de cada etapa.

Esta metodología unificada no solo funciona como un parámetro estadístico para evaluar la evolución del costo de vida, sino que también constituye un insumo clave para el Poder Judicial, que utiliza estos valores como marco de referencia objetivo al fijar montos en litigios por cuota alimentaria.