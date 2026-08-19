La Provincia de Buenos Aires mantiene una alerta naranja por cianobacterias en 17 municipios, donde se aplica una bandera sanitaria que advierte sobre un posible riesgo para la salud.

Ante esta situación, las autoridades solicitan no ingresar al agua cuando la bandera esté colocada y consultar con los guardavidas o autoridades locales.

La medida se desarrolla en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, impulsado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

El Sistema de Alerta Temprana mediante el Cianosemáforo cuenta actualmente con la participación de 51 municipios.

Cuáles son los municipios en alerta naranja

La Alerta Naranja (Riesgo Medio) alcanza a los siguientes 17 municipios:

Alberti

Avellaneda

Benito Juárez

Balcarce

Chacabuco

Chascomús

Colón

General Pinto

General Madariaga

Junín

Lezama

Lobos

Monte Hermoso

Roque Pérez

San Miguel del Monte

Trenque Lauquen

25 de Mayo

En estos distritos, la presencia de la bandera sanitaria indica un riesgo potencial para la salud.

Por eso, si está colocada, se recomienda no entrar al agua y recurrir a los guardavidas o autoridades ante cualquier consulta.

Alerta por cianobacterias en Buenos Aires. Gobierno de Buenos Aires.

¿Qué son las cianobacterias?

Las cianobacterias son microorganismos que viven principalmente en ambientes acuáticos y pueden multiplicarse rápidamente cuando existen condiciones favorables, formando las conocidas floraciones o acumulaciones en la superficie del agua.

Algunas especies pueden producir toxinas capaces de afectar la salud, por lo que se recomienda evitar el contacto con el agua cuando las autoridades colocan una bandera sanitaria por presencia de cianobacterias.

¿Qué son las cianobacterias?

Cómo funciona el Cianosemáforo

El sistema combina información obtenida directamente en los municipios con el monitoreo satelital realizado por la Autoridad del Agua (ADA).

El cruce de ambos tipos de datos permite elaborar un mapa de alertas más preciso y detectar posibles floraciones de cianobacterias.

Cuando no hay información territorial proporcionada por un municipio, el sistema utiliza como referencia los datos obtenidos mediante los satélites.

El programa bonaerense es presentado como el primer sistema de alerta temprana provincial de este tipo en el país y se encuentra alineado con la iniciativa global “Alerta Temprana para Todos” (EW4All), impulsada por las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

También buscan prevenir desde las escuelas

La Provincia también incorporó una propuesta educativa para acercar información sobre las cianobacterias a los más chicos. Ya está disponible para las escuelas el material “Descubrí el Cianosemáforo de la Provincia de Buenos Aires. Lectura, juegos y aventuras acuáticas”, destinado a alumnos de nivel primario.

La iniciativa busca enseñar desde edades tempranas cómo interpretar las alertas y cuáles son las recomendaciones para utilizar de manera segura los espacios recreativos con agua.