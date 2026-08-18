Una advertencia de ARCA pone el foco sobre una práctica cotidiana que puede dejar expuestos los datos personales y financieros. El organismo recordó qué hacer en caso de recibir mensajes sospechosos que llegan por mail, WhatsApp, teléfono o redes sociales.

El riesgo aparece cuando una comunicación aparentemente oficial busca llevar al usuario hacia un enlace o pedirle información sensible.

Para evitar estafas, hay tres funciones del celular que conviene revisar , especialmente cuando se utilizan redes o conexiones que no son seguras.

Alerta de ARCA: qué hacer si recibís un mensaje sospechoso

Si llega un mensaje que dice ser de ARCA a tu casilla de correo personal, teléfono, WhatsApp o redes sociales, la recomendación es no responder ni ingresar a los enlaces incluidos .

Si llega un mensaje que dice ser de ARCA a tu casilla de correo personal, teléfono, WhatsApp o redes sociales, la recomendación es no responder ni ingresar a los enlaces incluidos.

El organismo aconseja desconfiar especialmente de comunicaciones que soliciten claves, datos personales o información vinculada con cuentas y operaciones financieras.

Ante cualquier duda, lo más seguro es no interactuar con el mensaje y verificar si existe una comunicación oficial a través de los canales correspondientes .

Los 3 botones del celular que conviene desactivar para proteger los datos

ARCA recomienda evitar conexiones automáticas cuando se utilizan dispositivos móviles, especialmente en lugares donde no se conoce la seguridad de la red.

Las funciones que conviene revisar son:

WiFi

Evitar la conexión automática a redes públicas o desconocidas.

Bluetooth

Mantenerlo desactivado cuando no se esté utilizando.

NFC

Desactivarlo si no es necesario utilizar pagos o conexiones sin contacto.

Además, es importante utilizar contraseñas seguras y modificarlas con frecuencia. Nunca se debe compartir una clave ante un pedido recibido mediante un canal dudoso.

¿Cómo se comunica ARCA oficialmente con los contribuyentes?

La principal referencia para comprobar una comunicación oficial es el Domicilio Fiscal Electrónico. Allí deben consultarse las notificaciones correspondientes antes de confiar en mensajes recibidos por otras vías .

También es recomendable revisar siempre la dirección exacta del remitente de cualquier correo electrónico. Un mensaje que utiliza logos o nombres oficiales no necesariamente fue enviado por el organismo.

Si recibís un correo que considerás sospechoso, ARCA indica que puede denunciarse reenviándolo a phishing@arca.gob.ar. De esta manera, se puede alertar al organismo sobre posibles intentos de fraude y evitar que otros usuarios caigan en la misma maniobra.