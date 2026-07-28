ARCA exige dos presentaciones obligatorias antes de fin de julio.

Mientras empresas, estudios contables y profesionales avanzan con la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, especialistas tributarios advierten que el calendario fiscal de julio no termina allí. Antes de que finalice el mes, existen dos obligaciones informativas que deben cumplirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y cuya omisión puede dar lugar a multas de hasta $10 millones por cada incumplimiento.

Se trata del Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas, correspondiente al período fiscal 2025, y de la presentación de los estados contables mediante el portal de ARCA. Ambos trámites mantienen su vigencia incluso después de la entrada en vigor de la Ley de Inocencia Fiscal.

Muchos contribuyentes consideran que, una vez presentadas las declaraciones juradas determinativas de Ganancias y Bienes Personales, concluyen las obligaciones fiscales del período. Sin embargo, los especialistas recuerdan que todavía quedan pendientes estos dos regímenes informativos, cuyo incumplimiento también puede generar importantes consecuencias económicas.

¿Qué obligaciones de ARCA vencen antes de terminar julio?

Además de las declaraciones juradas de impuestos, determinadas sociedades, fideicomisos y otras entidades deben completar dos presentaciones adicionales exigidas por ARCA.

La primera corresponde al Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas, mientras que la segunda consiste en la presentación de los estados contables a través del sistema habilitado por el organismo.

A diferencia de los impuestos determinativos, estos trámites tienen un carácter exclusivamente informativo. Es decir, no implican el pago de un tributo, pero sí forman parte de las obligaciones formales que deben cumplir los contribuyentes alcanzados por la normativa.

Uno de los errores más frecuentes, según los especialistas, es creer que la presentación de Ganancias y Bienes Personales alcanza para completar todas las exigencias de ARCA. No obstante, ambos regímenes son independientes y deben presentarse dentro de los plazos establecidos.

¿Qué obligaciones de ARCA vencen antes de terminar julio?

¿Cuándo vence el Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias?

El cronograma previsto por ARCA para el período fiscal 2025 se organiza según la terminación de la CUIT del agente de información:

CUIT finalizadas en 0, 1, 2 y 3: 28 de julio de 2026.

CUIT finalizadas en 4, 5 y 6: 29 de julio de 2026.

CUIT finalizadas en 7, 8 y 9: 30 de julio de 2026.

El cumplimiento de estas fechas resulta obligatorio para todos los sujetos alcanzados por el régimen. Dado que estos vencimientos coinciden con una etapa de alta carga administrativa para las empresas, los especialistas recomiendan revisar con anticipación todas las obligaciones pendientes para evitar omisiones.

¿Cuándo vence el Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias?

¿Qué datos deben informar las sociedades?

El Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas alcanza a sociedades comerciales, fideicomisos y otras entidades constituidas en el país. A través de esta presentación deben informar distintos datos relacionados con su composición societaria y patrimonial al cierre del ejercicio fiscal.

Entre la información requerida se encuentra:

La composición del capital al 31 de diciembre del año anterior.

La identificación de socios, accionistas y beneficiarios finales.

La actualización de autoridades societarias, como directores, gerentes y apoderados.

Las participaciones en entidades constituidas en el exterior.

La información vinculada con rentas pasivas obtenidas mediante esas participaciones.

El objetivo de este régimen es mantener actualizados los registros societarios administrados por ARCA y reflejar tanto los cambios ocurridos durante el ejercicio como la situación existente al cierre del período fiscal.

La presentación de los estados contables también sigue siendo obligatoria

La segunda obligación consiste en presentar los estados contables a través del portal de ARCA. Este requisito continúa vigente pese a la entrada en vigor de la Ley de Inocencia Fiscal y debe cumplirse dentro de los plazos previstos para cada sujeto obligado.

Los estados contables constituyen una presentación independiente de las declaraciones juradas impositivas. Por ese motivo, cumplir con Ganancias o Bienes Personales no reemplaza esta obligación formal.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

¿Por qué las multas pueden llegar a $10 millones?

Las sanciones por incumplimientos fueron modificadas tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que actualizó distintos montos previstos en la Ley de Procedimiento Tributario.

Como consecuencia de esos cambios, la falta de presentación de estos regímenes informativos puede derivar en multas de hasta $10 millones por cada obligación incumplida.

Esto significa que, si una empresa omite tanto el Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias como la presentación de los estados contables, podría recibir sanciones correspondientes a cada uno de los incumplimientos.

Qué deben revisar las empresas antes de que termine julio

Con un calendario tributario especialmente cargado durante julio, los especialistas aconsejan verificar que todas las obligaciones hayan sido cumplidas.

Entre los puntos a revisar se encuentran:

La presentación de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.

El cumplimiento del Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas.

La carga de los estados contables en el portal de ARCA.

La actualización de la información societaria requerida.

Los vencimientos correspondientes según la terminación de la CUIT.

Realizar esta revisión permite reducir el riesgo de incumplimientos formales y evitar sanciones económicas.

El calendario fiscal de julio de 2026 no concluye con las presentaciones de Ganancias y Bienes Personales. Las empresas y demás sujetos alcanzados también deben cumplir con estos dos regímenes informativos exigidos por ARCA.

Tras la actualización de las multas prevista por la Ley de Inocencia Fiscal, estos trámites adquirieron una mayor relevancia, ya que la falta de presentación puede implicar sanciones económicas de gran magnitud. Por ello, los especialistas recomiendan revisar el cumplimiento de todas las obligaciones antes del cierre del cronograma de vencimientos.