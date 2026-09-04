El asado argentino tiene algunos protagonistas indiscutidos, pero hay una duda que suele aparecer cada vez que llega el momento de elegir qué carne llevar a la parrilla: ¿asado banderita o vacío?

Los dos cortes son muy populares y pueden quedar jugosos, sabrosos y tiernos, aunque tienen características diferentes que hacen que uno pueda resultar más conveniente que el otro según el tipo de asado que se quiera preparar.

Asado banderita o vacío: ¿qué corte es más tierno?

Si la prioridad es conseguir una carne tierna en poco tiempo, el asado banderita puede tener una ventaja.

Al tratarse de tiras relativamente finas, su cocción suele ser más rápida y permite conseguir una superficie bien dorada sin necesitar largos períodos sobre las brasas.

El vacío, en cambio, es un corte más grueso y con una estructura muscular diferente. Por eso, necesita más tiempo y una cocción pareja para alcanzar una textura tierna.

Sin embargo, cuando se cocina correctamente, el vacío puede convertirse en una de las piezas más jugosas y sabrosas de la parrilla.

Asado banderita: por qué puede quedar tierno a la parrilla

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

El asado banderita se obtiene de la zona del costillar y suele presentarse en tiras finas de carne con hueso. Su principal ventaja para una parrillada es que no requiere una cocción demasiado prolongada.

La combinación entre carne, grasa y hueso aporta mucho sabor , mientras que el menor grosor permite que se cocine rápidamente.

Para evitar que se seque, una de las claves es controlar las brasas y no dejarlo demasiado tiempo sobre un fuego excesivamente fuerte. Cuando alcanza el punto adecuado, puede quedar dorado por fuera y jugoso por dentro.

Vacío: el corte que necesita más paciencia

El vacío es uno de los grandes clásicos de la parrilla argentina. A diferencia del asado banderita, se trata de una pieza que suele cocinarse durante más tiempo.

Su grosor hace que sea fundamental mantener una temperatura adecuada y darle el tiempo necesario para que el calor llegue al centro sin quemar el exterior.

La cocción lenta es uno de los secretos para conseguir un vacío tierno. Además, la grasa que recubre parte del corte ayuda a mantenerlo jugoso durante la preparación.

Por eso, aunque puede demandar más tiempo, el vacío es una excelente alternativa para quienes buscan una carne sabrosa, jugosa y con una textura tierna.

¿Qué corte conviene comprar para un asado?

La elección depende del tipo de parrillada que se quiera preparar.

Si se busca una cocción rápida, el asado banderita puede ser una buena alternativa. Su menor grosor permite llevarlo a la parrilla y obtener un resultado dorado en menos tiempo.

Si se busca una carne más contundente y se dispone de tiempo, el vacío puede ser la mejor opción. Una cocción lenta y pareja permite que la pieza desarrolle una textura mucho más tierna.

También es importante prestar atención a la pieza elegida. La calidad de la carne, el grosor, la cantidad de grasa y la forma de cocción pueden modificar considerablemente el resultado.

El secreto para que el asado quede tierno

Elegir un buen corte es apenas el primer paso: la forma de cocinarlo puede determinar si termina siendo tierno y jugoso o seco y duro.

En el caso del asado banderita, hay que evitar una exposición excesivamente prolongada a las brasas debido a su menor grosor. El vacío, por su parte, se beneficia de una cocción más paciente.

Otro punto importante es dejar reposar la carne unos minutos antes de cortarla. Esto ayuda a conservar mejor sus jugos y permite disfrutar de una textura más agradable.