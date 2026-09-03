Se trata de un requisito clave que muchos viajeros pasan por alto. Qué dicen las autoridades migratorias sobre la vigencia del pasaporte y a quiénes afecta esta exigencia.

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Para quienes planean viajar a Argentina, Chile o Uruguay, hay un aspecto que conviene revisar antes de emprender el viaje: la vigencia del pasaporte.

Las autoridades migratorias de estos países establecen requisitos específicos respecto a la validez del documento de viaje. Por ello, es fundamental verificar que el pasaporte se encuentre vigente al momento del ingreso, ya que no cumplir con las condiciones exigidas podría impedir la entrada al país de destino.

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Qué exige cada país

En el caso de Argentina, para ingresar como turista, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente. Además, distintas fuentes oficiales y consulares señalan que el plazo mínimo de vigencia exigido para ingresar a la mayoría de los países suele ser de 6 meses.

En Uruguay, la normativa es similar: los ciudadanos de países que no integran el Mercosur requieren un pasaporte vigente para entrar, y organismos consulares detallan que se solicita una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de ingreso, además de contar con al menos una hoja en blanco disponible.

Qué dicen las autoridades migratorias sobre la vigencia del pasaporte y a quiénes afecta esta exigencia. (Fuente: Representación creada con IA)

En Chile, las normas migratorias también establecen que el pasaporte debe encontrarse válido y en regla para poder viajar, y distintos destinos de la región aplican el mismo criterio de los 6 meses de vigencia mínima.

A quiénes afecta esta exigencia

Es importante aclarar un punto central: esta regla no aplica a todos los viajeros por igual. Los ciudadanos de los países del Mercosur —como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia— pueden ingresar a estos tres países presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte.

La exigencia de un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses rige, principalmente, para los turistas extranjeros que no forman parte del bloque regional. Por eso, las autoridades migratorias recomiendan verificar este requisito con tiempo, ya que un pasaporte próximo a vencer puede ser motivo suficiente para que el ingreso al país sea rechazado.