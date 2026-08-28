El orden exacto para el asado: cuándo poner la carne, los chorizos, las mollejas, los chinchulines y la morcilla en la parrilla.

A la hora de hacer un asado, es clave saber en qué momento poner la carne y en qué momento por las achuras para que salga en el orden correcto.

Cortes gruesos como vacíos o costillas tienen un tiempo de cocción muy diferente al de las achuras, chorizos o morcillas.

En qué orden se debe poner las carnes en la parrilla

Para servir un asado cerca de las 13:00, se aconseja hacer el fuego cerca de las 10:30 para que las brasas se hagan bien.

Alrededor de las 11:15, es buen momento para poner los cortes de carne que demanden más tiempo como el vacío o costillas.

También, muchos eligen poner los chinchulines para que se vayan desgrasando. Si bien es una achura fina, necesita una cocción de entre 30 y 40 minutos por lado con fuego moderado e indirecto.

El orden exacto para el asado: cuándo poner la carne, los chorizos, las mollejas, los chinchulines y la morcilla en la parrilla.

La carne, por su parte, requiere de paciencia. En caso del vacío, siempre debe cocinarse del lado de la membrana a fuego medio para que los jugos se conserven mejor. Si bien el tiempo exacto dependerá del grosor, se aconseja que 3/4 de la cocción vayan de ese lado.

El orden exacto para el asado: cuándo poner la carne, los chorizos, las mollejas, los chinchulines y la morcilla en la parrilla.

Para las mollejas y los chorizos, se aconseja colocarlos cerca de las 11:40, unos 20/25 minutos luego de poner la carne. Al no necesitar tanto control, pueden ser puestos en una esquina a fuego medio.

Si hay mollejas, lo ideal es colocarlas junto con los chinchulines y siempre acompañados de mucho limón. El tamaño de cada pieza y corte es fundamental, por lo que se debe controlar cómo vienen para que no se pasen.

Cómo servir el asado con este método

Con este método, lo primero en salir serán los chinchulines y mollejas que requieren menor tiempo que la carne. Si bien los chorizos y la morcilla ya estarán listos, conviene servir primero las achuras como entrada.

Para la segunda tanda, se pueden servir en conjunto los chorizos y morcillas mientras que la carne recibe unos últimos minutos de fuego.

Los últimos instantes antes de cortar la carne se aconseja aumentar el fuego para darle ese dorado característico al asado. En la medida de lo posible, esperar unos minutos tras sacar la carne de la parrilla para que se concentren los jugos.