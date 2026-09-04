Es un hecho | Argentina, Paraguay y Brasil pueden impedir el ingreso por tierra a extranjeros que no presenten un documento de viaje válido. (Representación creada con IA)

Viajar en automóvil y utilizar un paso fronterizo terrestre no elimina los controles migratorios. Cada ocupante debe presentarse ante la autoridad y exhibir un documento de viaje vigente, además de cumplir las condiciones aplicables a su nacionalidad y al motivo del viaje.

No existe una nueva prohibición conjunta contra los vehículos extranjeros. La admisión o el rechazo corresponde a las personas, mientras que los documentos del automóvil son revisados mediante controles aduaneros y de tránsito diferentes.

Qué establecen las leyes migratorias de Argentina, Brasil y Paraguay

Las normas vigentes permiten impedir el ingreso de una persona extranjera cuando no presenta la documentación requerida o utiliza un documento vencido, inválido o falso.

Argentina: el artículo 35 actualizado de la el artículo 35 actualizado de la Ley de Migraciones 25.871 ordena el rechazo en frontera de quien pretenda ingresar con documentación de identidad que no cumpla las condiciones legales. Su redacción vigente fue incorporada por el Decreto 366/2025 y puede consultarse en el texto actualizado oficial.

Brasil: el artículo 45 de la Ley 13.445 permite impedir el ingreso cuando el documento de viaje está vencido, no es válido para el país, presenta alteraciones o no se presenta ante la autoridad. La norma está disponible en el portal oficial de la Presidencia de Brasil.

Paraguay: los artículos 25, 39 y 41 de la Ley 6984 exigen un pasaporte o documento de identidad vigente. La falta de la documentación requerida constituye una causa de inadmisión.

Estas reglas se aplican en pasos terrestres, aeropuertos, puertos y otros puntos migratorios habilitados. Llegar en un vehículo propio o alquilado no reemplaza el trámite personal.

Las autoridades migratorias mantienen controles estrictos sobre la documentación de viaje en los principales aeropuertos del país. ChatGPT - creada con IA

Quiénes pueden viajar sin pasaporte dentro del Mercosur

Los acuerdos regionales permiten que nacionales de los Estados parte y asociados crucen determinadas fronteras con alguno de los documentos nacionales de identidad reconocidos, sin necesidad de presentar pasaporte.

Entre ellos se encuentran el DNI argentino, la cédula de identidad paraguaya y las cédulas brasileñas admitidas. El documento utilizado debe estar vigente, conservarse en buen estado y permitir identificar claramente al titular.

Esta facilidad no autoriza a viajar sin identificación. Tampoco convierte a la licencia de conducir, una credencial profesional o un acta de nacimiento en documentos migratorios. La lista correspondiente a cada nacionalidad puede revisarse en el sitio de Migraciones de Argentina.

La Policía Federal de Brasil indica que el documento de identidad regional puede utilizarse para viajes turísticos. Para trabajar, estudiar o residir pueden solicitarse pasaporte, visa y otros permisos.

Qué revisar antes de atravesar la frontera en automóvil

Antes de iniciar el recorrido, los viajeros deben consultar los requisitos oficiales del país de destino. Los principales puntos son:

Pasaporte vigente o documento nacional expresamente reconocido.

Visa , cuando sea exigida por la nacionalidad o la finalidad del viaje.

Permisos necesarios para el viaje de niños y adolescentes .

Registro de entrada y salida en un puesto migratorio habilitado .

Licencia de conducir y documentación vigente del vehículo.

Seguro automotor con cobertura internacional, cuando corresponda.

Migraciones de Paraguay recuerda que el control es personal y que los viajeros deben portar documentos vigentes incluso cuando utilizan pasos terrestres. Si un extranjero presenta un pasaporte vencido y no dispone de otra identificación válida admitida, la autoridad migratoria puede impedir su ingreso.