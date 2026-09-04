Este viernes, Ingenios de Tucumán S.A., la empresa que Santiago Blaquier creó a fines del año pasado, cerró la adquisición del ingenio La Corona, según confirmó la empresa a El Cronista. Tal como había adelantado este medio, estaba previsto que la operación se concretara durante esta semana.

De esta manera se convierte, en apenas nueve meses, en el grupo azucarero más grande del país, por encima de la propia Ledesma, la empresa que fundó su bisabuelo Enrique Wollmann, y una de las mayores productoras de azúcar de la Argentina.

Blaquier renunció al directorio de la compañía, en el que estuvo por casi tres décadas, en diciembre de 2025. Ahí, aún ocupan sus cargos el mayor de los hermanos varones, Carlos Alberto; Alejandro, el presidente de Ledesma; e Ignacio, el menor de los hijos de Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta.

Ese mismo mes, Santiago creó Ingenios de Tucumán S.A. y compró, a través de la sociedad, el ingenio Concepción, el más grande de los 14 complejos azucareros que operan en Tucumán.

Este movimiento no solo representó su desembarco en la provincia del norte, sino su primer paso como empresario independiente dentro de la industria.

Ahora, entre ambos ingenios, el nuevo grupo sumará una capacidad productiva anual de alrededor de 4,3 millones de toneladas (tn) de caña de azúcar. A modo de referencia, Ledesma lo hace por 3,3 millones tn anuales, mientras que Compañía Azucarera Los Balcanes -la otra mayor productora- lo hace por 4 millones de toneladas .

La Corona, uno de los más emblemáticos de la provincia, se fundó en la ciudad de Concepción en 1882. Actualmente, su principal actividad es la producción y comercialización de azúcar, destilación de alcohol y generación de alcohol etílico hidratado destinado al uso doméstico.

Según el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), durante la zafra de 2025, el complejo molió 933.059 tn de caña de azúcar y produjo 38.866 tn de azúcar físico.

La adquisición se da en medio del proceso de expansión que Blaquier lleva adelante en la provincia y que también contempla la adquisición del ingenio La Trinidad. Esa compra, anunciada previamente, estaba prevista para febrero de este año pero finalmente se postergó para fin de año, cuando finalice la zafra .

De concretarse, el grupo azucarero de Blaquier duplicará la capacidad productiva de sus principales competidores, entre ellos, sus hermanos, y aportará cerca del 26% de la producción nacional.

Del total de la caña procesada por Ingenios de Tucumán, alrededor del 20% se destinará a la elaboración de alcohol y el 80% restante, a la producción de azúcar. De ese volumen de azúcar, aproximadamente el 50% tendrá como destino el mercado interno y el 30% restante, la exportación.

En ese momento, el comunicado de la transacción -que, trascendió, ascendió a u$s 100 millones- aclaró que la nueva empresa, Ingenios de Tucumán, es “un proyecto personal de largo plazo, basado en la experiencia acumulada, la vocación por la industria azucarera y una estrategia orientada a la productividad, el trabajo conjunto y la generación de valor” .

Actualmente, el CEO es Martín Franzini, exdirector del negocio de Azúcar y Alcohol de Ledesma.