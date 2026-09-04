Desde este 2026, los jóvenes que no se inscriban en el registro militar serán multados. La medida apunta a reforzar el cumplimiento de una obligación que, aunque muchas veces pasa desapercibida, es clave dentro del sistema administrativo de Perú.

La normativa establece que todos los jóvenes que cumplen 17 años deben realizar la inscripción obligatoria, un trámite que no implica sumarse al servicio militar, sino simplemente quedar registrados.

Sin embargo, el incumplimiento deja de ser un detalle menor y pasa a tener consecuencias económicas concretas.

Multa obligatoria: cuánto tendrán que pagar quienes incumplan

Quienes no completen el registro dentro del plazo serán considerados “omisos” y deberán afrontar una sanción equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que en 2026 ronda los 275 soles.

Esta multa se activa una vez vencido el plazo legal y se mantiene vigente hasta que el joven regularice su situación.

A pesar de la posibilidad de regularizar su situación en un momento posterior, la penalidad económica no se elimina automáticamente. La única forma de evitarla es en casos específicos, como cuando el joven decide incorporarse al servicio militar voluntario dentro del periodo establecido por la normativa.

Oficial para el Servicio Militar Obligatorio: confirman la cartilla que deberán tramitar y los requisitos (foto: archivo).

Inscripción obligatoria de jóvenes en Perú: plazos y consecuencias

En Perú, la legislación establece que todos los jóvenes que cumplen 17 años deben inscribirse obligatoriamente en el registro militar, sin distinción de género.

Este proceso:

Es obligatorio por ley

Debe realizarse antes de cumplir los 18 años

No implica incorporarse al servicio militar (es solo un registro administrativo)

Inscripción militar obligatoria, sin alistamiento forzado

Uno de los aspectos que más confusión genera es si esta medida conlleva el regreso del servicio militar obligatorio. La respuesta es negativa. El requisito es inscribirse, no alistarse. La finalidad del Estado es contar con un registro actualizado de ciudadanos en edad militar, lo que facilita la organización de la estructura de las Fuerzas Armadas.

De este modo, la disposición alcanza principalmente a quienes están por cumplir la mayoría de edad. A partir del presente, la no realización del trámite ya no será una omisión sin repercusiones: la falta de inscripción se traduce directamente en una multa.

Campañas informativas para jóvenes sobre nueva normativa militar

Desde 2026, los jóvenes deben presentar su DNI al momento de completar el registro militar. Esto facilitará la verificación de su identificación en el proceso.La norma también incluye campañas de concienciación. Estas iniciativas buscan informar a los jóvenes sobre sus obligaciones y la importancia de estar registrados en el sistema.