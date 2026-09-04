Pablo Quirno dijo que el Gobierno aplica la diplomacia económica y destacó la credibilidad como un activo clave
El funcionario afirmó que las compañías deberán elegir entre participar de la explotación petrolera en las islas o mantener sus negocios en la Argentina. Además, sostuvo que la credibilidad económica es clave para abrir mercados externos.
El funcionario afirmó que las compañías deberán elegir entre participar de la explotación petrolera en las islas o mantener sus negocios en la Argentina. Además, sostuvo que la credibilidad económica es clave para abrir mercados externos.