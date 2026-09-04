Confirmado por la AEMET | Se viene una ola de frío polar de cinco días por una anomalía climática: qué zonas están bajo riesgo

El tiempo cambiará de manera drástica en Buenos Aires durante las próximas horas. El avance de un frente frío provocará un marcado descenso térmico que se sentirá especialmente durante el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre, con viento intenso y temperaturas muy inferiores a las registradas en los últimos días.

La llegada de aire de origen polar será la responsable de este derrumbe de las temperaturas, que tendrá como uno de sus principales protagonistas al viento del sector sur. Las ráfagas podrían alcanzar los 63 km/h y el frío se podrá percibir con mayor intensidad.

Ola de frío polar: el viernes comienza el descenso de temperaturas

El viernes 4 de septiembre será el punto de partida del cambio de tiempo. Durante esa jornada, el avance del aire frío comenzará a modificar las temperaturas y el viento del sur irá ganando protagonismo.

El descenso no será solamente consecuencia de las temperaturas registradas por los termómetros. La circulación de aire frío y el viento harán que la sensación térmica sea considerablemente menor, especialmente durante las primeras horas del día.

En pocas horas, Buenos Aires pasará de un ambiente más templado a condiciones caracterizadas por frío, viento y una marcada caída térmica.

Sábado 5: ráfagas de 63 km/h y frío intenso

Vuelve el frío a Buenos Aires: baja la temperatura drásticamente y estos días estarán muy frescos (foto: archivo).

El sábado 5 de septiembre será una de las jornadas más intensas desde el punto de vista térmico.

El viento del sector sur podría presentar ráfagas de hasta 63 km/h, un factor que tendrá un impacto directo sobre la sensación de frío.

La combinación entre aire polar y viento fuerte hará que permanecer al aire libre resulte más incómodo.

A su vez, las temperaturas continuarán descendiendo y el ambiente se mantendrá frío durante buena parte de la jornada.

Este tipo de cambios bruscos puede producirse cuando una masa de aire frío desplaza a otra más templada y modifica rápidamente las condiciones atmosféricas. En este caso, el efecto será notorio por la intensidad del viento.

Sensación térmica de 0°C: por qué hará mucho más frío de lo que marque el termómetro

Uno de los datos que más llama la atención del pronóstico es la posibilidad de que la sensación térmica se acerque a 0°C.

La sensación térmica no representa una temperatura diferente medida por un termómetro, sino la manera en que el cuerpo percibe las condiciones ambientales. El viento puede acelerar la pérdida de calor corporal y hacer que una temperatura determinada se sienta mucho más baja.

Por eso, durante el ingreso de aire polar, la combinación de bajas temperaturas y ráfagas fuertes puede generar una sensación de frío mucho más intensa que la que indica la temperatura real.

El fenómeno será particularmente perceptible durante las primeras horas de la mañana y en los momentos de mayor intensidad del viento.

¿Cuándo llegará el momento más frío en Buenos Aires?

El descenso será progresivo y comenzará a hacerse evidente desde el viernes, pero alcanzará una mayor intensidad durante el fin de semana.

El sábado será una jornada marcada por el viento y el ingreso de aire frío, mientras que las condiciones podrían mantenerse durante las horas siguientes.

Por este motivo, quienes tengan actividades al aire libre deberán tener en cuenta no solamente la temperatura prevista, sino también el efecto del viento sobre la sensación térmica.