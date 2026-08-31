Antes de poner la carne sobre la parrilla, existe un truco casero que muchos incorporan a la preparación: rociar unas gotas de limón sobre las rejillas calientes.

Además de ser un ingrediente habitual en la cocina, su acidez puede ayudar a aflojar y desprender los restos de grasa y residuos que quedaron adheridos de una cocción anterior.

Aunque no reemplaza una limpieza profunda, este método puede servir como complemento para dejar la superficie en mejores condiciones antes de colocar el asado.

Paso a paso: cómo usar limón en la parrilla sin que el asado tome gusto

Para aplicar este truco, primero hay que encender las brasas y dejar que la parrilla tome temperatura. El calor permitirá que los restos de grasa y comida acumulados comiencen a aflojarse.

Luego se puede rociar una pequeña cantidad de jugo de limón sobre las rejillas. No es necesario empaparlas: alcanza con aplicar el líquido de manera moderada sobre las zonas que tengan residuos.

Después de unos minutos, hay que pasar un cepillo para parrilla para desprender la suciedad . Si quedan restos muy adheridos, se puede repetir el procedimiento.

El paso fundamental para evitar que la carne quede con sabor a limón es retirar por completo los residuos antes de cocinar. Una vez cepillada la superficie, hay que eliminar la suciedad desprendida y dejar que la parrilla vuelva a calentarse antes de colocar la carne.

De esta manera, el limón se utiliza como una ayuda para la limpieza y no como un condimento. No conviene rociarlo nuevamente justo antes de poner el asado, ya que los restos de jugo podrían entrar en contacto con la carne y modificar su sabor.

El limón puede utilizarse como complemento para limpiar la parrilla antes de cocinar el asado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿El limón reemplaza la limpieza tradicional de la parrilla?

No. Si bien puede ayudar a aflojar residuos, el limón no sustituye una limpieza completa de la parrilla. Cuando existe grasa acumulada o suciedad muy adherida, es necesario realizar un mantenimiento más profundo y utilizar herramientas adecuadas.

El truco puede servir como complemento de la limpieza habitual, especialmente antes de comenzar una nueva cocción. Lo importante es que las rejillas queden libres de restos visibles antes de apoyar la carne.

Además, una parrilla correctamente limpia ayuda a reducir la presencia de residuos de cocciones anteriores que pueden generar humo, olores o sabores no deseados durante el asado.