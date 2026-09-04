Globant, una de las empresas líderes en el ámbito de la inteligencia artificial, presentó recientemente Glob.AI, una plataforma que redefine la forma en que las organizaciones acceden a servicios tecnológicos. Este nuevo modelo aspira a simplificar la integración de la inteligencia artificial en los negocios, permitiendo a las empresas desplegar servicios de IA de nivel enterprise de manera instantánea y paga solo por resultados obtenidos, sin costos asociados a horas hombre o recursos profesionales.

La propuesta de Globant se basa en la creación de los AI Pods, unidades de servicio compuestas por un conjunto de agentes de IA y supervisadas por expertos en la materia. Esta estructura no solo garantiza calidad en la entrega, sino que también permite a las empresas acceder a tecnología avanzada de forma ágil y eficiente.

Qué son los agentes de IA y su papel en la automatización empresarial

Los agentes de IA son herramientas diseñadas para ejecutar tareas específicas dentro de un flujo de trabajo y su popularidad crece en el campo empresarial debido a la necesidad de optimizar procesos. A diferencia de los chatbots, que generalmente responden a consultas de los usuarios, o los asistentes personales de IA, que pueden gestionar agendas o correos electrónicos, los agentes de IA en el contexto de Glob.AI pueden realizar tareas complejas y gestionarlas de manera autónoma bajo la supervisión de un humano.

Globant implementó este sistema en diversas industrias como medios, entretenimiento y finanzas, logrando resultados significativos. Por ejemplo, uno de los logros destacados fue la reducción de plazos contractuales de YPF en hasta un 40%, lo que resalta el impacto positivo de la automatización en la eficiencia operativa.

Glob.AI pueden realizar tareas complejas y gestionarlas de manera autónoma bajo la supervisión de un humano.

Beneficios concretos de los AI Pods para las empresas

La principal ventaja de los AI Pods es su flexibilidad y el enfoque en resultados, lo que plantea un cambio de paradigma en cómo las empresas consumen tecnología. A través de este modelo, los clientes pueden utilizar IA de forma agnóstica, eligiendo los modelos que mejor se ajusten a sus necesidades específicas. Además, al medir el consumo en tokens, se evita el desperdicio asociado a la sobreutilización de recursos en funciones que no aportan valor.

Además, el modelo de AI Pods presenta un incremento de productividad superior al 30% en comparación con los enfoques tradicionales que mezclan ingenieros y sistemas de IA. Este aumento en eficiencia no solo promete ahorros en tiempo y costos, sino también una mejora en la capacidad de respuesta de las empresas en un entorno cada vez más competitivo.

Tendencias en automatización y el futuro del trabajo

La llegada de plataformas como Glob.AI refleja una tendencia más amplia en el mundo empresarial: la automatización de procesos mediante el uso de tecnología de IA. Esta evolución no solo optimiza las operaciones existentes, sino que también abre la puerta a la posibilidad de abordar proyectos que previamente no eran viables por razones de costo o tiempo.

Las organizaciones que estén dispuestas a adaptarse a esta nueva forma de trabajo se posicionarán mejor en el futuro. El impacto de la adopción de estas tecnologías se manifiesta en una mayor productividad y en la capacidad de las empresas para enfocarse en la innovación, mejorando así su competitividad en el mercado global.

A medida que el interés en la inteligencia artificial y sus aplicaciones sigue creciendo, la proyección para el uso de AI Pods en los próximos años es alentadora. Con la promesa de una mayor eficiencia y resultados medibles, se espera que más organizaciones empiecen a adoptar este modelo para transformarse y mantenerse relevantes en un entorno altamente dinámico.