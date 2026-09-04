Hay un truco casero que muchos asadores incorporan antes de poner la carne sobre la parrilla y que puede llamar la atención por lo simple que resulta: tirar vinagre sobre la parrilla antes de cocinar el asado.

Aunque a primera vista parece un paso innecesario, el vinagre es un producto ácido que puede ayudar a remover determinados restos y suciedad.

Sin embargo, no se trata simplemente de rociarlo y comenzar a cocinar. Hay una forma recomendada de utilizarlo para evitar que el asado tome un sabor u olor desagradable.

El truco, además de ser sencillo y económico, forma parte de esos métodos caseros que suelen transmitirse entre generaciones de asadores y que vuelven a cobrar protagonismo cada vez que se acerca el fin de semana.

Vinagre en la parrilla antes del asado: para qué sirve realmente

El vinagre puede utilizarse como parte de la limpieza de la parrilla, especialmente para ayudar a aflojar restos de grasa y suciedad que quedaron adheridos después de una cocción anterior. Su acidez permite actuar sobre determinados residuos, aunque no reemplaza una limpieza profunda cuando la parrilla está muy sucia.

Por eso, algunos asadores lo incorporan como un paso previo antes de encender el fuego o de colocar la carne.

Vinagre, parrilla y asado: el sencillo truco casero que vuelve a aparecer cada fin de semana.

El truco con vinagre que muchos asadores usan antes de poner la carne

La clave está en no empapar la parrilla y colocar inmediatamente el asado encima. El vinagre debe utilizarse sobre la superficie como parte de la limpieza y, posteriormente, retirar los residuos antes de cocinar.

Una opción habitual consiste en aplicar una pequeña cantidad sobre la parrilla y pasar un cepillo o un paño adecuado para desprender la suciedad. Después, la superficie debe quedar preparada para la cocción.

¿El vinagre cambia el sabor del asado? La recomendación para evitarlo

Una de las principales dudas es si utilizar vinagre puede hacer que la carne quede con gusto ácido. Para evitarlo, lo importante es que el producto no quede acumulado sobre la superficie cuando se coloca la carne.

El objetivo del truco no es condimentar el asado, sino ayudar a limpiar y preparar la parrilla antes de cocinar. Por eso, después de utilizarlo conviene retirar correctamente los restos y dejar que la parrilla se caliente antes de comenzar la cocción.