Ya es oficial y está confirmado | México, Honduras y El Salvador prohíben el ingreso al país a extranjeros y ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte

Los ciudadanos de Argentina, Paraguay y Chile que quieran ingresar a Colombia deberán presentar documentación de viaje válida y vigente, ya sea el pasaporte cuando corresponda o el documento nacional de identidad reconocido por los acuerdos regionales.

Por esta razón, quienes hayan postergado la renovación de su pasaporte y además tengan vencido su DNI o cédula de identidad pueden encontrarse con inconvenientes al momento de abordar o pasar por Migración Colombia.

La normativa colombiana contempla mecanismos especiales para los nacionales de países de MERCOSUR y Estados asociados, que permiten utilizar determinados documentos nacionales de identificación como documentos de viaje. Sin embargo, esta facilidad no significa que se puedan utilizar documentos vencidos.

¿Qué documentos necesitan los argentinos para ingresar a Colombia?

Los ciudadanos argentinos cuentan con una alternativa al pasaporte para determinados desplazamientos regionales: el Documento Nacional de Identidad (DNI) puede ser utilizado como documento de viaje en el marco de los acuerdos aplicables a los países de MERCOSUR y asociados.

Migración Colombia contempla expresamente el pasaporte y el Documento Nacional de Identidad para nacionales argentinos dentro de los documentos reconocidos para estos procedimientos.

Por eso, un argentino que viaje a Colombia debe verificar antes de salir que el documento que utilizará para realizar el control migratorio se encuentre vigente, en buen estado y corresponda a su identidad.

Colombia prohíbe el ingreso al país de argentinos, paraguayos y chilenos si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte y cédula de identidad. Shutterstock

Si el viajero decide utilizar su pasaporte, deberá presentar un pasaporte válido y vigente. Si opta por el DNI cuando el viaje esté comprendido dentro de las condiciones que permiten su utilización, también deberá contar con un documento válido.

¿Pueden ingresar los paraguayos a Colombia solamente con su cédula?

Sí, los ciudadanos paraguayos pueden beneficiarse de los mecanismos regionales que reconocen determinados documentos nacionales de identidad como documentos de viaje.

En la normativa colombiana aparecen la cédula de identidad paraguaya y el pasaporte entre los documentos reconocidos para estos viajeros.

Esto significa que, para un viaje que pueda realizarse bajo este mecanismo, no necesariamente será obligatorio llevar pasaporte. Sin embargo, la alternativa depende de contar con el documento de identidad válido y vigente.

Por eso, si una persona dejó pasar la fecha de renovación tanto de su pasaporte como de su cédula de identidad, no debería asumir que podrá viajar simplemente por ser ciudadana de un país integrante de MERCOSUR.

¿Qué documento necesitan los chilenos para entrar a Colombia?

Los ciudadanos de Chile también tienen reconocida la posibilidad de utilizar su cédula de identidad o pasaporte como documentación de viaje en el marco de los acuerdos regionales correspondientes.

Chile participa como Estado asociado de MERCOSUR, mientras que Argentina y Paraguay forman parte de los Estados Parte. Colombia, por su parte, participa como Estado asociado y cuenta con instrumentos que facilitan la movilidad regional.

En consecuencia, un ciudadano chileno que pretenda ingresar a Colombia debe revisar cuál de los documentos utilizará y comprobar que esté vigente antes de iniciar el viaje.

¿Qué pasa si están vencidos tanto el pasaporte como el documento de identidad?

En ese escenario aparece el principal problema. La posibilidad de viajar sin pasaporte no implica que se pueda cruzar una frontera con una cédula, DNI o documento nacional vencido. La ventaja de los acuerdos regionales consiste en reconocer determinados documentos de identidad como documentos de viaje, no en eliminar la exigencia de contar con documentación válida.

Por eso, quienes hayan postergado la renovación de ambos documentos deberían regularizar su situación antes de viajar.

Esto resulta especialmente importante porque el control migratorio no se limita a comprobar la nacionalidad del pasajero. También verifica que la documentación presentada sea la correspondiente y que cumpla las condiciones exigidas para permitir el ingreso.

¿Por qué Colombia permite viajar con DNI o cédula sin pasaporte?

La posibilidad surge de los acuerdos de movilidad y circulación de personas existentes en el ámbito de MERCOSUR y sus Estados asociados.

Estos instrumentos buscan facilitar los desplazamientos dentro de Sudamérica y permiten que determinados ciudadanos utilicen sus documentos nacionales de identificación para realizar viajes regionales, sin tener que presentar obligatoriamente un pasaporte en los casos contemplados.

La propia Cancillería colombiana señala que MERCOSUR incluye mecanismos destinados a facilitar la movilidad de personas y cuenta con acuerdos relacionados con documentos de viaje.

Además, Colombia formalizó en marzo de 2026 su adhesión al Acuerdo sobre documentos de viaje y de retorno de los Estados parte del MERCOSUR y Estados asociados, con el objetivo de facilitar la movilidad de los colombianos en Suramérica y fortalecer los mecanismos de protección consular.

¿Qué documentos revisa Migración Colombia al ingresar al país?

Antes de autorizar el ingreso, las autoridades migratorias verifican la documentación presentada por el viajero y determinan si cumple las condiciones establecidas para entrar al territorio colombiano.

Entre los documentos que pueden ser reconocidos se encuentran:

Pasaporte válido y vigente.

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR.

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR, cuando corresponda.

Documentos de viaje temporales, provisionales o de emergencia en los casos autorizados.

Visa colombiana, cuando la nacionalidad o la actividad que realizará el extranjero así lo exija.

Además, dependiendo de la situación migratoria, pueden solicitarse otros requisitos relacionados con el viaje, como tiquete de salida o demostración de solvencia económica.