Cómo hacer los mejores chinchulines en la freidora de aire.

Los chinchulines son uno de los clásicos infaltables de la parrilla argentina, pero existe una alternativa para prepararlos en casa sin necesidad de encender el fuego.

La freidora de aire permite conseguir una textura dorada y crocante, siempre que se respeten algunos pasos clave.

La diferencia está en la preparación previa y, especialmente, en evitar que los chinchulines queden amontonados durante la cocción.

Así se logra que el aire caliente circule correctamente y que el exterior quede bien dorado.

Cómo preparar los chinchulines antes de cocinarlos

Antes de llevarlos a la freidora de aire es importante limpiarlos correctamente. Se deben retirar los excesos de grasa y cualquier resto que pueda afectar el sabor final.

Después, pueden cortarse en porciones o dejarse en forma de rueda, según el tamaño de la freidora y la presentación que se busque.

Para potenciar el sabor, una preparación sencilla consiste en condimentarlos con sal, pimienta, ajo y unas gotas de limón. También se puede incorporar perejil u otras hierbas.

Un punto importante es secarlos muy bien antes de cocinarlos. Si tienen demasiada humedad, será más difícil conseguir una superficie crocante.

Cómo preparar los chinchulines antes de cocinarlos. Gemini IA.

El truco para que queden crocantes

El principal secreto está en no llenar demasiado la canasta. Los chinchulines deben quedar distribuidos en una sola capa, dejando espacio entre las piezas para que el aire caliente pueda circular.

También es recomendable precalentar la freidora de aire durante unos minutos antes de colocar la carne. De esta manera, los chinchulines comienzan a cocinarse inmediatamente y pueden desarrollar una superficie más dorada.

Durante la cocción, conviene dar vuelta las piezas a mitad del proceso para conseguir un dorado parejo de ambos lados.

Cómo cocinar chinchulines en la freidora de aire paso a paso

Una forma práctica de prepararlos es la siguiente:

Limpiar y secar muy bien los chinchulines. Cortarlos en porciones de tamaño similar. Condimentar con sal, pimienta y los ingredientes elegidos. Precalentar la freidora de aire a 180 °C. Colocar los chinchulines en una sola capa, sin amontonarlos. Cocinar durante aproximadamente 15 minutos por cada lado, dependiendo del tamaño. A mitad de cocción, abrir la canasta y dar vuelta los chinchulines. Para conseguir un resultado todavía más crocante, dejarlos algunos minutos adicionales, controlando que no se quemen.

El tiempo puede variar según el modelo de freidora y el grosor de las piezas. Por eso, es importante controlar la cocción hacia el final.

Cómo cocinar chinchulines en la freidora de aire paso a paso. Wikipedia.

Con qué acompañar los chinchulines

Una vez dorados y crocantes, pueden servirse inmediatamente. Un clásico es acompañarlos con limón, aunque también combinan muy bien con chimichurri o una salsa criolla.

Para completar el plato se pueden sumar papas, ensalada, verduras asadas o incluso otros cortes preparados en la freidora de aire.

El resultado es una alternativa sencilla para disfrutar de uno de los sabores más tradicionales de la parrilla argentina, con chinchulines dorados por fuera y tiernos por dentro, sin necesidad de utilizar una parrilla.