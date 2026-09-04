La cotización deldólar este viernes, 4 de septiembre de 2026 llegó a 3131.7 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,89%.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió un 2.13% y en el último año acumuló una caída del 17.82%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días el dólar subió durante siete jornadas seguidas y luego retrocedió tres, cerrando el período con una corrección tras un rally prolongado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.51%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.57%.

La cotización del Dólar hoy ha mantenido una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3131.7 pesos colombianos, es de 313170 pesos colombianos; para 200 dólares es de 626340 pesos colombianos y para 500 dólares es de 1565850 pesos colombianos.