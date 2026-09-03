Rociar vinagre en la tabla del asado después de usarla: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Durante los asados la tabla de picar es el epicentro donde se cortan las carnes. Los jugos y la grasa quedan pegados en la madera y, con el paso de las reuniones, generar bacterias y mal olor.

Un truco casero muy usado por los parrilleros es utilizar el vinagre para higienizar la parrilla. Su uso se extiende también a la tabla, ya que cuenta con acción antibacteriana y antigrasa que facilita el lavado posterior.

Se trata de una alternativa natural sumamente usada por quienes desean evitar el uso de químicos en los utensilios de cocina.

Por qué recomiendan rociar vinagre en la tabla del asado

Una vez terminado el asado comienza una de las labores más tediosas de la juntada, la de lavar todos los utensilios.

Tras cortar la carne y las achuras, es recomendable rociar vinagre en la tabla . Esto se debe a su alto porcentaje de ácido acético que facilita su posterior limpieza.

Es capaz de eliminar parte de la carga bacteriana que queda de la carne. Además, ayuda a desprender restos superficiales de grasa que suelen quedar.

Rociar vinagre en la tabla del asado después de usarla: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Imagen creada con IA

En la misma línea, es capa de neutralizar olores fuertes que dejan las carnes, la grasa, el ajo, la cebolla o los aderezos.

De esta manera, rociar vinagre funciona como un ritual previo al lavado general que puede facilitar la tarea de limpieza final.

¿El vinagre mata las bacterias de a carne?

Si bien puede actuar contra algunas bacterias, su eficacia dependerá de otros factores como:

La concentración de ácido acético.

La cantidad utilizada.

El tiempo que permanece sobre la superficie.

La temperatura.

La presencia de grasa de materia orgánica.

Un estudio realizado por la Universidad de Colorado detalla que el vinagre blanco destilado al 5% sin diluir a temperatura ambiente necesita cerca de 10 minutos de contacto para funcionar como sanitizante frente a las bacterias estudiadas.

Rociar vinagre en la tabla del asado después de usarla: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

De esta manera, no debe considerarse al vinagre como que elimina todos los microorganismos posibles, sino que conviene utilizar un lavado sanitizante y completo tras aplicar el truco.

Cómo lavar correctamente la tabla de picar tras un asado

El procedimiento más seguro para limpiar la tabla del asado es el siguiente:

Retirar los retos: se deben sacar los pedazos de carne, grasa, sal y otros residuos con una servilleta o espátula. Lavar con agua caliente y detergente: se debe frotar toda la superficie, los bordes, las ranuras y la parte inferior con una esponja o cepillo. El detergente es fundamental porque desprende la grasa. Enjuagar completamente: se debe retirar todo el detergente con agua caliente. Dejar secar en un lugar fresco.

Aplicar el vinagre y dejar actuar antes de la limpieza final puede funcionar como un truco clave para que se facilite el lavado final.