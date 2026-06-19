Arrojar hojas de parra sobre las brasas del asado: para qué sirve y por qué miles de parrilleros lo hacen.

En el asado argentino, cada detalle suma. Y hay uno que muchos desconocen: arrojar hojas de parra sobre las brasas en el momento justo puede transformar por completo el resultado final en el plato.

No se trata de una moda ni de un ritual sin fundamento. Es una técnica con base en el efecto que produce la hoja verde al entrar en contacto directo con el calor de las brasas vivas.

Qué pasa cuando las hojas de parra tocan las brasas

Cuando una hoja verde y húmeda cae sobre las brasas, no se quema de inmediato. Primero libera su humedad, lo que genera una nube de humo aromático denso que envuelve la carne en cuestión de segundos.

Ese humo tiene un perfil floral y afrutado, característico de la vid, que impregna los cortes con una capa de sabor que no se consigue con carbón ni con leña común.

Es, en esencia, una versión artesanal del ahumado en frío, aplicada directamente durante la cocción.

Además, la liberación de vapor reduce momentáneamente la intensidad del fuego. Esto permite controlar pequeñas llamaradas que suelen aparecer cuando la grasa cae sobre las brasas, sin necesidad de apartar la carne ni mover la parrilla.

Las ramas secas de vid, conocidas como sarmientos, también se usan directamente como combustible, especialmente para asar cordero o cerdo, y forman parte de la tradición del asado en época de vendimia. Las hojas frescas, en cambio, se usan como complemento sobre las brasas ya formadas.

Cómo aplicar la técnica correctamente

El momento y la forma en que se arrojan las hojas hacen toda la diferencia:

Esperá a tener brasas consolidadas, no fuego vivo. Las hojas funcionan sobre brasa roja, no sobre llama directa. Usá hojas frescas, no secas ni marchitas. La humedad es la que genera el humo sin combustión inmediata. Arrojá de a puñados pequeños, cada 10 o 15 minutos, para mantener el aroma sin saturar. El momento ideal es cuando la carne ya tiene corteza formada y está en la etapa final de cocción. No cubrás toda la brasa de una sola vez: el fuego necesita oxígeno para mantenerse.

Si querés potenciar el efecto, remojá previamente las hojas o las astillas de madera de vid en vino, cerveza o jugo de frutas. Cada líquido aporta un sabor diferente al ahumado.

El resultado es un asado con un perfil aromático más complejo, con notas que recuerdan al vino y a los frutos de la vid, sin alterar el protagonismo de la carne.

Con este truco, la diferencia entre un asado bueno y uno memorable puede estar en algo tan simple como una hoja de jardín.