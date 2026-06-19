Llega un diluvio histórico de 72 horas con tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de vientos: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un fin de semana marcado por tormentas intensas , lluvias persistentes y ráfagas de viento para Posadas y toda la provincia de Misiones.

Según el informe oficial, el organismo emitió una alerta amarilla por tormenta que rige sobre la provincia y advierte sobre fenómenos con capacidad de generar inconvenientes en las actividades cotidianas durante más de 48 horas consecutivas.

Cómo estará el clima en Posadas, capital de Misiones, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico para los próximos días en la capital misionera indica un panorama de marcada inestabilidad:

Viernes 19: máxima 17°C, mínima 14°C. Tormentas fuertes durante la mañana, lluvias por la tarde y lloviznas por la noche.

Sábado 20: máxima 17°C, mínima 11°C. Cielo nublado durante todo el día.

Domingo 21: máxima 23°C, mínima 15°C. Cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Así estará el clima en Posadas, Misiones, durante los siguientes días. Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla por tormentas

Ante la alerta vigente, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar salir durante las tormentas , no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado si se está al aire libre.

El SMN también recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse por las ráfagas y mantenerse informado a través de los pronósticos oficiales.

Qué significa la alerta amarilla por tormentas, según el SMN

Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En el caso de Misiones, el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre tormentas aisladas de intensidad variable, algunas localmente fuertes, que pueden desencadenar en minutos condiciones peligrosas, con granizo, ráfagas intensas y lluvias de hasta 60 milímetros en pocas horas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:

Viernes 19: máxima 15°C, mínima 8°C. Ligeramente nublado durante la mañana y tarde, y parcialmente nublado durante la noche.

Sábado 20: máxima 14°C, mínima 6°C. Parcialmente nublado durante la madrugada, mañana, tarde y mayormente nublado.

Domingo 21: máxima 15°C, mínima 7°C. Mayormente nublado durante todo el día.