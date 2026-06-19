Cierra Aeroparque durante 48 horas: por qué motivos y a qué vuelos afectará.

El Aeroparque Jorge Newbery confirmó un cierre total de operaciones durante 48 horas en agosto . La medida, dispuesta por Aeropuertos Argentina 2000, responde a trabajos de repavimentación integral en la pista principal y a una profunda modernización de las salas de embarque.

Durante esas dos jornadas, todos los vuelos de cabotaje e internacionales que operan habitualmente desde el aeropuerto serán derivados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Cuándo cierra Aeroparque: las fechas exactas

El cierre operativo comenzará:

El martes 25 de agosto a las 12:00 y se extenderá hasta el jueves 27 de agosto a las 12:00.

Las autoridades eligieron estas fechas tras analizar las ventanas de menor demanda de la temporada invernal para reducir el impacto en los pasajeros.

Los registros del primer trimestre de 2026 explican la urgencia del trabajo. Entre enero y marzo, el aeropuerto operó con un promedio de 409 vuelos diarios, con picos de 440 operaciones en las jornadas de mayor congestión. Sostener ese ritmo sin mantenimiento profundo de la pista representaba un riesgo operativo concreto.

Las aerolíneas que operan desde Aeroparque ya fueron notificadas y coordinarán la reprogramación de sus rutas hacia Ezeiza durante el período de obras.

Qué obras se van a hacer y cuánto va a invertir el Estado

El cierre forma parte de un máster plan de infraestructura de 85 millones de dólares que incluye la repavimentación de la pista y la renovación integral de las terminales.

Los sectores que van a ser intervenidos son:

Preembarque nacional: ampliación de 400 metros cuadrados adicionales y renovación de 2.800 metros cuadrados. Se sumarán 1.960 metros cuadrados de nuevos locales, con 940 metros cuadrados de gastronomía, una Shop Gallery ampliada y la sala Amae Lounge de 700 metros cuadrados.

Embarque internacional: renovación de 9.300 metros cuadrados, con tres nuevos locales gastronómicos, un Duty Free más grande y una sala VIP con vistas al Río de la Plata.

Controles de seguridad: las áreas de PSA y Migraciones crecerán hasta los 2.310 metros cuadrados, con un corredor de arribos renovado y un sector de embarque Flex que conectará ambas salas.

En términos tecnológicos, la modernización apunta a reducir los tiempos de espera en el check-in hasta un 26% y en los controles del Punto de Inspección y Registro hasta un 33% gracias a nuevas terminales de autogestión.

El proyecto también incorpora mejoras de accesibilidad, con la ampliación del espacio “Amo Viajar” que incluirá asistencia médica especializada, salas de lactancia privadas y áreas de descanso para adultos mayores y personas con necesidades específicas.

Para los pasajeros con vuelos programados entre el 25 y el 27 de agosto, la recomendación es contactar a la aerolínea para confirmar la terminal de salida antes de esa fecha.