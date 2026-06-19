Firmado y oficial | El Gobierno anunció un nuevo feriado este viernes 19 de junio y habrá un fin de semana largo para todos los uruguayos.

Uruguay tiene feriado este viernes 19 de junio . Se conmemora el Natalicio de José Gervasio Artigas, considerado el prócer de la independencia nacional y una de las figuras más importantes de la historia del país.

La fecha es parte del calendario oficial de feriados nacionales. Es el único asueto marcado en el sexto mes del año dentro del territorio uruguayo.

Por qué el feriado cae siempre el 19 de junio

La legislación uruguaya establece que algunos feriados pueden trasladarse para favorecer la actividad económica y el turismo. Sin embargo, existen excepciones. La Ley N° 16.805, modificada por la Ley N° 17.414, determina que determinadas fechas patrias son inamovibles.

El Gobierno anunció un nuevo feriado este viernes 19 de junio y habrá un fin de semana largo para todos los uruguayos.

Entre ellas, el Natalicio de Artigas, por lo que el feriado siempre se celebra el 19 de junio, independientemente del día de la semana en que caiga.

En 2026, eso significa algo concreto: el feriado cae en viernes y genera un fin de semana largo de tres días que se extiende hasta el domingo 21 de junio.

Se trata además de un feriado laborable, una categoría con reglas propias que no todos conocen.

Cómo se cobra ese día: las diferencias según el contrato

La categoría de feriado laborable implica que la actividad no se detiene de forma obligatoria. El impacto en la remuneración depende exclusivamente de la forma de contratación del trabajador.

La legislación uruguaya distingue dos situaciones:

Trabajadores mensuales: perciben su sueldo habitual sin modificaciones, asistan o no a su lugar de trabajo durante esa jornada.

Trabajadores jornaleros: si la empresa decide no abrir sus puertas y el empleado no trabaja, no percibe el jornal correspondiente a ese día.

Jornaleros que trabajan: si cumplen funciones durante el feriado, cobran un jornal simple, sin recargos adicionales ni pagos dobles.

En este sentido, la diferencia con un feriado no laborable es significativa. En los feriados no laborables, como el 18 de julio o el 25 de agosto, la actividad se suspende de forma general y el régimen de pago es distinto.

¿Qué pasa con el transporte y los servicios? Cada organismo e intendencia define su esquema de funcionamiento para ese día. La Intendencia de Montevideo ya informó cómo funcionará la recolección de residuos y el resto de los servicios para esa jornada.

El próximo feriado en Uruguay después del 19 de junio será el 18 de julio, Día de la Jura de la Constitución, que en 2026 cae sábado. Al ser un feriado no trasladable, no generará fin de semana largo adicional